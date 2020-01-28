Метро в столице стали ежедневно мыть дезинфицирующим раствором

На фоне вспышки коронавируса в Китае, из-за роста заболеваний гриппом и ОРВИ, станции метро в Киеве стали ежедневно мыть дезинфицирующим раствором. Такой же раствор используют при уборке внутри вагонов, им обрабатываются полки у касс и другие места, сообщили "Сегодня" в пресс-службе Киевского метрополитена.

В обычные дни уборка в метро, хоть и проводится каждый день, однако – лишь с применением обычных моющих средств. А вот дезинфицирующий раствор использовался раньше только раз в неделю. К практике ежедневного применения дезинфицирующих средств в метрополитене прибегают в случаях повышения уровня вирусных и инфекционных заболеваний среди населения.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что китайский коронавирус 2019-nCoV некоторые уже называют новой пандемией. Впервые он был обнаружен в начале декабря в китайском городе Ухань, но стремительно и необратимо распространяется по всему миру: согласно последним данным, по состоянию на 28 января случаи заболевания коронавирусом выявлены уже в 19 странах мира.

В Китае количество инфицированных приближается к пяти тысячам человек, а 106 уже погибли. ВОЗ расценивает уровень опасности распространения болезни в мире и в регионе как высокий. А уровень распространения в Китае — как очень высокий.

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