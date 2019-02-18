"Минирование" метро в Киеве: для пассажиров закрыли два пересадочных узла и четыре станции

Сейчас для пассажиров закрыли "Театральную", "Золотые ворота", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта"

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

"Минирование" метро в Киеве: для пассажиров закрыли два пересадочных узла и четыре станции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/459/a20/5c6459a20f1d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/459/a20/5c6459a20f1d7.jpg 2019-02-18T13:25:00+02:00 Транспорт Сейчас для пассажиров закрыли «Театральную», «Золотые ворота», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта»

В Киеве анонимы сообщили о минировании четырех станций метро, сообщили в столичной подземке. Сейчас для пассажиров на время проверки закрыли "Театральную", "Золотые ворота", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта", а также пересадочные переходы между красной и зеленой, а также синей и зеленой ветками метрополитена.

Тем временем, взрывотехники уже проверили "Крещатик" и "Майдан Незалежности", о минировании которых также сообщал аноним. Взрывоопасных предметов не обнаружили, станции и пересадочный узел между ними работают в обычном режиме.

Напомним, ранее мы сообщали о ложном минировании станции метро "Майдан Незалежности" и пересадочного узла на "Крещатик". Тогда взрывчатку на станции не нашли.

Кроме того, 15 января неизвестные сообщили о "минировании" Оболонского райсуда столицы. Работу суда прекратили, всех вывели из здания, на месте провели проверку, однако бомбу не нашли.

Позже, 1 февраля, правоохранители проверяли информацию о заминировании больницы №8 на улице Кондратюка в Оболонском районе столицы.

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