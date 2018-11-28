Мост Патона полностью закроют для транспорта на одну ночь

Сегодня, 12:47

На мосту будут проводиться ремонтные работы

Мост Патона полностью закроют для транспорта на одну ночь
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В Киеве мост Патона будет перекрыт для движения транспорта 2 декабря с 00:00 до 05:30 утра. Об этом сообщили в пресс-службе Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

В компании отметили, что перекрытие движения будет связано с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту. Так, будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях.

В "Киевавтодоре" попросили водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Напомним, ранее мы писали, что из-за ремонта на мосту Патона будет ограничено движение с 28 ноября и продлятся до 27 декабря 2018 года.

Ранее мы сообщали, что 16 ноября в Киеве частично провалился мост на Дарнице. В пешеходной части обвалилась лопнувшая плита. Провал появился над Броварским проспектом около метро "Дарница".

Также напомним, что на Борщаговке разрушается еще один "уставший" мост. Путепровод подпирают металлические "костыли", видны огромные разрывы в бетоне. Он находится в Соломенском районе на пересечении проспектов Комарова и Курбаса, через железнодорожные пути, возле станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных".
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