Мужчина в маске "оседлал" троллейбус в Киеве (видео)

Также жители столицы сняли на видео и мужчину на лошади

После введения ограничений в работе общественного транспорта в Киеве все чаще замечают зацеперов, которые катаются на задних частях транспортных средств. И если раньше этим грешили подростки, то теперь даже взрослые мужчины катаются на лестницах, которые размещены в задней части троллейбуса.

Сегодня утром, 25 марта, киевляне заметили взрослого мужчину, который ехал на троллейбусе (бортовой номер 4404), держась за лестницу по проспекту Соборности в сторону моста Патона. При этом он был в маске и держал в руках пакет.

"Сегодня ехал на работу на развозке. Не всем так везет. Добираются как могут", – написал автор фото Денис Наумов.

Киевляне шутят, что мужчина стал тем самым "11-м пассажиром", которого не пустили в транспорт по новым правилам.

Фото: Денис Наумов

В коммунальном предприятии "Киевпастрас" затруднились нам прокомментировать ситуацию с зацеперами. Там не могут сказать – стало их больше или меньше со дня введения ограничений.

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"Подобные поездки опасны для жизни и здоровья людей. Мы призываем граждан так не поступать", – прокомментировали нам в "Киевпастрансе".

Отметим, что в социальных сетях пользователи также сообщают, что с объявлением карантина в городе заметили разъезжающего на лошади мужчину.

Напомним, в общественном транспорте столицы с 23 марта можно ездить только по специальным билетам.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал штрафовать нарушителей карантина в столице.

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