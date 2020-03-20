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На блокпостах под Киевом ищут нелегальных пассажиров

20 марта, 16:43

Сергей Пономаренко

Правоохранители проверяют транспорт, чтобы не допустить нарушений карантина

На въездах и выездах из Киева появились восемь стационарных постов, в состав которых входят копы и нацгвардейцы.

Корреспонденты "Сегодня" пообщались с правоохранителями, чтобы выяснить – в чем именно состоит их работа. Журналисты побывали КПП на Житомирской трассе. Машин едет немного. В

основном – легковушки. По обе стороны дороги – как на въезд, так и на выезд, дежурят

полицейские и нацгвардейцы. Они проверяют микроавтобусы, грузовики и автомобили, которые доставляют бытовые и пищевые продуктов – нет ли там пассажиров. В связи с общенациональным карантином в Украине усилены меры безопасности. Внутри страны ограничены организованные передвижения – отменены поезда, автобусы, в том числе, пригородные, а также – пригородные маршрутки. Пока "Сегодня" находились на блокпосту рядом с правоохранителями, никаких нарушений

не заметили.

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В Киеве из-за карантина закрывают ТЦ, рестораны, кафе и спортзалы (видео)

"Нарушений за сегодня не было обнаружено, все было в пределах нормы. Ездили только развозки – на крупные предприятия, до десяти человек, люди ехалив масках. А междугородных и межобластных перевозок не было совсем", – говорит лейтенант полиции Богдан Рябоконь.

Патрульные и нацгвардейцы караулят круглосуточно. Всего же за соблюдением правил карантина следят более 16 тыс. полицейских по всей стране.

В связи с введением в Украине карантина в стране запрещены также массовые мероприятия. Закрыто метро в Киеве, Харькове и Днепре. Предварительно все эти меры действуют до 3 апреля.

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Киев карантин коронавирус блок-пост

Источник: Сегодня

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