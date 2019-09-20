На Борщаговском путепроводе в Киеве с 21 сентября восстановят движение авто

На Борщаговском путепроводе в Киеве в субботу, 21 сентября, восстановят движение автотранспорта. Для движения откроют одну полосу в направлении центра. А из центра – две полосы. Об этом сообщает пресс-служба Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Сейчас идут последние подготовительные работы к запуску движения. В течение недели будут демонтированы два временных трамвайных переезда и соединено трамвайное полотно на путепроводе с тем, которое за его пределами. До 1 октября восстановят движение скоростного трамвая", - говорится в сообщении.

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Напомним, что с ремонтом Борщаговского путепровода в Киеве жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Роллана". Восстановить движение авто по обновленной части путепровода планируют к концу 2019 года. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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