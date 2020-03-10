На Борщаговском мосту в Киеве сняли 30-тонные аварийные балки (фото)

Четыре из восьми балок снимались с пролета над действующими железнодорожными путями

На столичном Борщаговском путепроводе, который ремонтируется с лета прошлого года, продолжаются демонтажные работы.

Как сообщил в Facebook киевлянин Павел Авдокушин, на путепроводе за день сняли восемь 22-метровых 30-тонных аварийных балок и привезли четыре новых ригеля.

При этом четыре из восьми балок снимались с пролета, расположенного над действующими железнодорожными путями.

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Напомним, Борщаговский путепровод капитально не ремонтировался с 1965 года и находился в аварийном состоянии. Ранее мы показывали фото с путепровода, превратившегося в решето. При этом, в прошлом году с началом ремонта на путепроводе на несколько месяцев были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая – №1 и №3.

Кроме того, также в столице продолжается ремонт и Шулявского путепровода, проезд по которому был открыт в конце прошлого года. Движение на данный момент осуществляется только по эстакаде, съезды еще не построили, а сам мост уже успел в несколько раз подорожать.

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