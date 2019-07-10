На бульваре Шевченко в Киеве эвакуируют машины с полосы общественного транспорта
Акция имеет широкую поддержку в соцсетях
Сотрудники Центра организации дорожного движения Киева совместно с патрульной полицией и Киевтранспарксервисом сегодня проводят совместный рейд по перемещению транспортных средств, припаркованных на полосе общественного транспорта на бульваре Тараса Шевченко.
Как сообщается на странице Центра в Facebook, уже эвакуированы две автомашины. В комментариях читатели наперебой предлагают другие адреса в Киеве, где тоже есть работа эвакуаторщикам.
Ранее мы сообщали, что право штрафовать столичных водителей-автохамов получили муниципальные инспекторы.
Также мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки".
Кроме того сообщалось, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.
И еще мы рассказывали, где можно купить новые парковочные талоны.
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