На бульваре Шевченко в Киеве эвакуируют машины с полосы общественного транспорта

Акция имеет широкую поддержку в соцсетях

Сотрудники Центра организации дорожного движения Киева совместно с патрульной полицией и Киевтранспарксервисом сегодня проводят совместный рейд по перемещению транспортных средств, припаркованных на полосе общественного транспорта на бульваре Тараса Шевченко.

Как сообщается на странице Центра в Facebook, уже эвакуированы две автомашины. В комментариях читатели наперебой предлагают другие адреса в Киеве, где тоже есть работа эвакуаторщикам.

Ранее мы сообщали, что право штрафовать столичных водителей-автохамов получили муниципальные инспекторы.

Также мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки".

Кроме того сообщалось, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

И еще мы рассказывали, где можно купить новые парковочные талоны.

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