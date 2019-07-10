Сделать стартовой
25,49
28,56
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

На бульваре Шевченко в Киеве эвакуируют машины с полосы общественного транспорта

10 июля, 11:16

Акция имеет широкую поддержку в соцсетях

Сотрудники Центра организации дорожного движения Киева совместно с патрульной полицией и Киевтранспарксервисом сегодня проводят совместный рейд по перемещению транспортных средств, припаркованных на полосе общественного транспорта на бульваре Тараса Шевченко.

Как сообщается на странице Центра в Facebook, уже эвакуированы две автомашины. В комментариях читатели наперебой предлагают другие адреса в Киеве, где тоже есть работа эвакуаторщикам.

Ранее мы сообщали, что право штрафовать столичных водителей-автохамов получили муниципальные инспекторы.

Также мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки".

Кроме того сообщалось, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

И еще мы рассказывали, где можно купить новые парковочные талоны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, парковка, эвакуаторы

Вы сейчас просматриваете новость " На бульваре Шевченко в Киеве эвакуируют машины с полосы общественного транспорта". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве прицеп фуры насмерть раздавил водителя

Вчера, 12:28

Трагедия произошла утром на проспекте Победы

Пьяный водитель влетел в столичный двор и разбил пять машин: видео

8 июля, 19:40

Полиция пыталась задержать мужчину, но тот достал нож

Пьяное ДТП в Киеве: легковушка снесла столб и вылетела на тротуар

8 июля, 15:51

Водителя Chery с травмами госпитализировали

В Киеве во дворе жилого дома вспыхнул внедорожник: появились фото и видео

8 июля, 13:14

Жильцы дома посреди ночи услышали громкий хлопок

Боевые самолеты США и России "сцепились" возле Крыма, видео

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Без химии: 10 народных средств от комаров

5 простых способов продлить молодость кожи

Папа Франциск предупредил Путина: Все можно потерять в войне

Знаменитости, которые решили оставить своих детей без наследства

Жена Винни Джонса умерла от рака кожи

СССР "заботился" о людях? Русские ошарашили ответом

Плагиат? Загитова снова в центре скандала

Как красить брови в домашних условиях: лучшие советы

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Очень эффективный способ оздоровления суставов изнутри

Доллар по 24? Все может быть

Вчера, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

Вчера, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Вчера, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

8 июля, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь