На дорогах Киева произошло более 15 ДТП: город сковали пробки
Ситуация на дорогах ближе к вечеру начинает усугубляться
Ситуация с пробками на столичных дорогах ближе к вечеру в пятницу, 5 апреля, начинает усугубляться. По данным онлайн-сервиса Google Maps, в городе зафиксировано более 15 ДТП.
Наиболее критическая ситуация наблюдается в центре. Заторами парализованы бульвар Шевченко, Крещатик, Бассейная, Набережное шоссе, Набережно-Крещатицкая, Межигорская, Нижнеюрковская, Вознесенский спуск, улицы Сечевых Стрельцов, Черновола. Также на Шулявке тянучки на проспекте Победы. Застыли в пробках проспект Лобановского и улица Вадима Гетьмана.
На мосту Патона тянучки в сторону правого берега, на этом участке моста произошло ДТП. На Мосту Метро пробки в сторону левого берега, Северный мост свободен, на Южном мосту ДТП и пробки в сторону центра.
Зафиксированы заторы на выезде из Киева на Одесском шоссе и в районе Новобеличей.
Напомним, что с 12:00 5 апреля до 22:00 8 апреля в связи с ремонтными работами будет частично ограничено движение транспорта на мосту Патона в сторону правого берега.
Также до 23:00 28 апреля частично ограничено движение транспорта в связи с капитальным ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.
Ранее мы писали, как в Киеве проходит демонтаж Шулявского путепровода.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " На дорогах Киева произошло более 15 ДТП: город сковали пробки". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве на выходных пройдет масштабный забег
Из-за мероприятия в столице изменится движение транспорта