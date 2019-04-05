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На дорогах Киева произошло более 15 ДТП: город сковали пробки

Сегодня, 16:57

Ситуация на дорогах ближе к вечеру начинает усугубляться

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
На дорогах Киева произошло более 15 ДТП: город сковали пробки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b59/bf0/5c8b59bf05e18.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b59/bf0/5c8b59bf05e18.jpg Транспорт Ситуация на дорогах ближе к вечеру начинает усугубляться

Ситуация с пробками на столичных дорогах ближе к вечеру в пятницу, 5 апреля, начинает усугубляться. По данным онлайн-сервиса Google Maps, в городе зафиксировано более 15 ДТП.

Наиболее критическая ситуация наблюдается в центре. Заторами парализованы бульвар Шевченко, Крещатик, Бассейная, Набережное шоссе, Набережно-Крещатицкая, Межигорская, Нижнеюрковская, Вознесенский спуск, улицы Сечевых Стрельцов, Черновола. Также на Шулявке тянучки на проспекте Победы. Застыли в пробках проспект Лобановского и улица Вадима Гетьмана. 

На мосту Патона тянучки в сторону правого берега, на этом участке моста произошло ДТП. На Мосту Метро пробки в сторону левого берега, Северный мост свободен, на Южном мосту ДТП и пробки в сторону центра.

Зафиксированы заторы на выезде из Киева на Одесском шоссе и в районе Новобеличей.

Напомним, что с 12:00 5 апреля до 22:00 8 апреля  в связи с ремонтными работами будет частично ограничено движение транспорта на мосту Патона в сторону правого берега. 

Также до 23:00 28 апреля частично ограничено движение транспорта в связи с капитальным ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Ранее мы писали, как в Киеве проходит демонтаж Шулявского путепровода.


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Тег транспорт, Киев, пробки, заторы, пробки в Киеве

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