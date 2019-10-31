На метро "Святошино" после ремонта открывают вестибюль: как он выглядит теперь (фото)

Мэр Кличко рассказал, что изменилось на станции после реконструкции

Фото: КГГА

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В Киеве после ремонта откроют вестибюль станции метро "Святошино" и переход, который соединяет его с выходами к электричкам. Он будет снова принимать пассажиров с завтрашнего дня, 1 ноября, сообщает КГГА.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, реконструкция, которую на станции закончили в марте 2019 года, стала пилотным проектом.

"Здесь мы внедряли современные нормы доступности в построенную в советское время станцию. Всего на станции установили три лифта и три подъемника, оборудовали тактильные полосы, навигацию, звуковые сигналы. Консультации относительно потребностей маломобильных категорий населения оказывала Ассамблея людей с инвалидностью", – рассказал Виталий Кличко.

Во втором вестибюле для возможности передвижения людей с инвалидностью установили один лифт и два вертикальных подъемника. Выложили тактильную плитку, установили указатели. Обновили покрытие пола, стен, потолка вестибюля и прилегающего перехода. Установили новые двери на входе в вестибюль. Также – осуществили благоустройство территории возле станции.

"Выполнили все необходимые работы по замене систем функционирования станции. Пассажиры их не видят, но они важны для ежедневной работы станции. Это системы пожарной безопасности, вентиляции, связи, оповещения, освещения, водоснабжения, гидроизоляции и видеонаблюдения", – рассказал мэр.

Отметим, что Святошино – это крупный транспортный хаб. Сюда приходит электричка, пригородный транспорт, городской наземный общественный транспорт. Пассажиропоток только на станции метро – в среднем около 35 тысяч пассажиров ежедневно.

Напомним, ремонт восточного выхода продолжался больше года, его начали еще в феврале 2018-го. В переходе и вестибюле устанавливали лифты, меняли плитку на стенах. Преобразился за это время и платформенный зал станции. Здесь стало светлее, на стенах и колоннах появилась свежая белая плитка, буквы с названием станции – новые. "Сегодня" оценили новшества и узнали, на что жалуются пассажиры.

Ранее мы писали, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

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