На мосту Патона введут новую схему движения

В Киеве с 22:00 10 апреля до 6:00 13 апреля на мосту Патона будут проходить дорожные работы, предупреждает "Киевавтодор".

Так, в указанное время бригады рабочих будут наносить разметку для временной схемы дорожного движения. Также будут устанавливаться направляющие барьеры. После этого, будет введена временная схема организации дорожного движения.

Напоминаем, что по рекомендациям специалистов, до момента реконструкции, чтобы уменьшить нагрузку на мост, будет ограничено движение по крайним правым полосам.

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Отметим, с начала 2020 года киевские чиновники вплотную занялись решением вопроса с аварийным мостом Патона. С 20 февраля на нем частично ограничивали движение транспорта, а специалисты приступили к изучению состояния его конструкций, возведенных в 1953 году.

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В коммунальной корпорации "Киевавтодор" поясняют, что вопрос о реконструкции аварийной переправы сдвинулся с мертвой точки 10 февраля, когда был подписан договор с Институтом стальных конструкций имени В. Н. Шимановского, специалисты которого будут проводить обследование переправы.

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, как городские власти будут спасать один из самых старых мостов Киева и в чем причина задержки его ремонта. При этом сам мост находится в аварийном состоянии с 2014 года, а с 2018-го он был признан критически аварийным.

Кроме того, смотрите в сюжете, как сайт "Сегодня" ранее проинспектировал строительство Подольско-Воскресенского моста в столице, проплыв по Днепру:

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