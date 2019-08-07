На Одесской трассе под Киевом на опасном развороте построят развязку

На Одесской трассе под Киевом на развороте на Круглик, где часто происходят ДТП, установят светофор, а потом построят развязку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян.
"Я уже получил множество обращений по поводу ситуации на этом развороте. Сегодня был там. Увидел реально страшную картину. Поэтому, вместе с руководителем Службы автомобильных дорог в области Владимиром Козаком приняли решение делать там светофор (deadline – 1 сентября). Параллельно готовимся к строительству там развязки. Признаю, я сам не сторонник светофоров на международных трассах. Ездил, видел, знаю, что в Европе это не практикуется. Но пока жизнь людей важнее, чем минута ожидания зеленого света на дороге", – написал он.
Также Айриян уточнил, что было проведено совещание по поводу опасных мест на дорогах региона.
"Решили системно работать с ними. В том числе и с железнодорожным переездам, и перекрестками, и разворотами. Люди из пригорода имеют право нормально, спокойно добираться до Киева", – резюмировал губернатор.
Ранее сообщалось, что недалеко от этого разворота авто врезалось в бетонный блок. В результате ДТП погиб молодой парень.
Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем, в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.
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