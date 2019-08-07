Но до того, как развязка будет построена, там установят светофор

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На Одесской трассе под Киевом на опасном развороте построят развязку https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5,%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5,%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C 2019-08-07T08:53:00+03:00 Транспорт Но до того, как развязка будет построена, там установят светофор

На Одесской трассе под Киевом на развороте на Круглик, где часто происходят ДТП, установят светофор, а потом построят развязку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян.

"Я уже получил множество обращений по поводу ситуации на этом развороте. Сегодня был там. Увидел реально страшную картину. Поэтому, вместе с руководителем Службы автомобильных дорог в области Владимиром Козаком приняли решение делать там светофор (deadline – 1 сентября). Параллельно готовимся к строительству там развязки. Признаю, я сам не сторонник светофоров на международных трассах. Ездил, видел, знаю, что в Европе это не практикуется. Но пока жизнь людей важнее, чем минута ожидания зеленого света на дороге", – написал он.

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Также Айриян уточнил, что было проведено совещание по поводу опасных мест на дорогах региона.

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"Решили системно работать с ними. В том числе и с железнодорожным переездам, и перекрестками, и разворотами. Люди из пригорода имеют право нормально, спокойно добираться до Киева", – резюмировал губернатор.

Ранее сообщалось, что недалеко от этого разворота авто врезалось в бетонный блок. В результате ДТП погиб молодой парень.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем, в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

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