На одной из станций метро в Киеве появились двухметровые боксы: фото

На боксе есть кнопка для вызова дежурного по станции и кнопка для помощи человеку на инвалидной коляске













На перроне станции столичного метро "Позняки" появились две информационные панели. Двухметровые боксы с экранами размещены в разных частях перрона. Они пока не работают, но, судя по имеющимся кнопкам, на экране можно будет узнать навигацию по самой станции, указатели на выходы из нее на ближайшие улицы и карту метрополитена. Также на боксе есть кнопка для вызова дежурного по станции и кнопка для помощи человеку на инвалидной коляске, который приедет на станцию.

"Информационные панели по договору с городскими властями разметила компания, которая владеет информационными экранами в вагонах метро. Это пилотный проект, который запускается пока только на станции "Позняки". Специалисты будут тестировать работу панелей, и они должны заработать через 2—3 недели. На боксах пассажиры смогут узнать всю информацию о подземке, параллельно на экранах будут показывать новости компаний, как в поездах метро. Стоимость панелей нам неизвестна, мы лишь обеспечиваем подключение их к электричеству", — рассказали "Сегодня" в пресс-службе метрополитена.

Ранее сообщалось, что на станции метро "Лукьяновская" презентовали первый открытый офис полиции метрополитена.

Напомним, ранее подземный переход возле станции метро "Позняки" зачистили от киосков. Такое решение приняли городские власти после многочисленных жалоб жителей района.

Также мы писали, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На одной из станций метро в Киеве появились двухметровые боксы: фото". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"