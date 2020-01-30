На опасном перекрестке под Киевом, где попал в ДТП Кулеба с детьми, построят развязку

Всего будет построено три развязки, две из них - на Одесской трассе

/ Фото: Киев Оперативный

"Укравтодор" объявил тендер на строительство транспортных развязок на автомобильных дорогах Киев – Одесса и Киев – Чоп.

"Укравтодор" объявил закупку работ по строительству транспортных развязок на автомобильных дорогах М-05 Киев – Одесса км 15 + 390, км 21 + 847 и М-06 Киев – Чоп км 21 767. Выполнение указанных работ предусмотрено за счет средств займов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) / Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)", - говорится в сообщении.

Фото: Киевавтодор Реклама

Так, развязки должны появиться в районе Чабанов, Боярки и Стоянки.

Напомним, что на перекрестке между Чабанами и Гатным в конце ноября прошло года попал в ДТП детский омбудсмен Николай Кулеба. Легковушка Toyota детского омбудсмена столкнулась с микроавтобусом Volkswagen на перекрестке и отрикошетила в отбойник.

В результате аварии Кулеба получил закрытую черепно-мозговую травму, травмы брюшной полости, ушиб грудной клетки. Оба сына Кулебы (2000 и 2009 года рождения) получили закрытую черепно-мозговую травму. У старшего сына также ушиб головного мозга, а у младшего – перелом тазовой кости, травмы брюшной полости. Водитель автомобиля Volkswagen, с которым столкнулась Toyota Кулебы, был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной лобной области головы, сотрясением головного мозга и травмами брюшной полости.

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