На Подоле завтра могут закрыть две станции метро

Ограничение работы подземки связаны с массовыми мероприятиями на Контрактовой площади

Фото: Клим Братковский/Facebook.

В Киеве 19 июля вечером возможно ограничение работы двух станций метро – "Контрактовой площади" и "Почтовой площади", сообщили в пресс-службе подземки.

Так, указанные станции могут закрыть на вход для пассажиров. Это связано с проведением массовых мероприятий в городе. При этом, станции подземки будут работать на выход.

Напомним, 17 июля в Киеве из-за сообщения о минировании закрыта на вход и выход станция метро "Дворец спорта". К счастью, прибывшие на место службы в результате проверки взрывоопасных предметов не нашли.

Ранее видео давки в киевском метро всколыхнуло соцсети. На одной из станций, где идет ремонт, люди каждое утро чуть не сбивают друг друга с ног. В часы пик давка в метро опасна, поэтому чтобы дойти до выхода вместе с толпой, и не упасть, надо знать, как правильно двигаться.

Кроме того, утром в среду, 17 июля, в столице на станции метро "Олимпийская" на рельсы упал пассажир. Движение по станции прекращалось на несколько минут, однако на ветке поезда ходили без задержек.

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