На проспекте Науки временно закроют переезд железной дороги

«Укрзализныця» с 18 до 20 декабря по вечерам будет проводить там ремонт

Фото: КГГА

В Киеве временно закроют для автомобилей переезд через железную дорогу на проспекте Науки, неподалеку от Столичного шоссе, сообщает "Киевавтодор".

Ограничения будут вводить каждую ночь 18, 19 и 20 декабря, с 20:00 до 8:00. В это время "Укрзализныця" будет ремонтировать переезд. Планируется заменить передвижной настил и обновить асфальтовое покрытие.

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Напомним, в Киеве с начала декабря разрешено движение транспорта на Крещатике каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Киевской городской государственной администрации.

Это связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.

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