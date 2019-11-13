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На Северном мосту в Киеве ограничили движение

13 ноября, 08:59

Ограничения связаны с текущим ремонтом покрытия

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Киеве в среду, 13 ноября, с 8:00 до 17:00 частично ограничено движение транспорта на Северном мосту. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"На Северном мосту будут выполнять текущий ремонт покрытия. Работать будут в направлении Троещины. Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируется сделать до вечерних часов пик. Во время работ движение будет частично ограничено", – говорится в сообщении.

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Отметим, что данные ремонтные работы были запланированы на 11 ноября, но перенесены из-за погодных условий.

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Напомним, корреспонденты новостей "Сегодня" прогулялись по городу с новым советником мэра Киева Михаилом Бахматовым – поговорили о платном проезде в центре города, велосипедистах, борьбе с пробками и многом другом. Читайте интервью с советником Кличко Максимом Бахматовым: Киевляне очень хотят выполнять ПДД, но им нужно чуточку помочь.

А тем временем первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказывал на днях, что работы по строительству Шулявского моста продолжаются в штатном режиме– осуществляют пневматическое испытание нового газопровода.

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транспорт Киев Северный мост

Источник: Сегодня

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