На Северном мосту в Киеве ограничивают движение

Ремонтные работы будут проводить в направлении Троещины

Фото: Киевавтодор

В Киеве в пятницу, 6 декабря, с 9:00 до 17:00 будет частично ограничено движение на Северном мосту. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Так, на мосту будут продолжать текущий ремонт покрытия. На данный момент работы будут проводить в направлении Троещины.

"Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируется сделать до вечерних часов пик", – уточнили коммунальщики.

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Напомним, что столичная прокуратура передала в Соломенский районный суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального предприятия и директора подрядной организации по факту растраты и присвоения средств, выделенных на ремонт дорог в Киеве.

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Ранее в Киеве КрАЗ, груженый песком, застрял в яме на проспекте Правды.

Также на Демеевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму. В машине находился только водитель, он сумел самостоятельно покинуть транспортное средство.

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