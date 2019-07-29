Это уже второй пролет, который установили на путепроводе

/ Фото: Василий Михальчук, Сегодня

На Шулявском мосту в Киеве установили 30-тонный пролет из металла Василий Михальчук https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%A8%D1%83%D0%BB%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%A8%D1%83%D0%BB%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-07-29T09:08:00+03:00 Транспорт Это уже второй пролет, который установили на путепроводе

В субботу в Киеве на целый день полностью перекрывали движение на проспекте Победы в районе Шулявского моста. Ограничения ввели из-за монтажа второго многотонного металлического пролета будущей развязки и транспортировки третьего.

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Напомним, первый металлический пролет длинной 28 метров установили возле метро "Шулявская" 25 июня. Второй, длиной 30 метров, выходит на проспект Победы. Третий пролет должны установить над проспектом Победы через две недели. Все конструкции соединяются между собой с помощью сварки. Отметим, что сейчас завершаются работы по монтажу опор для съезда в районе пятого цеха завода "Большевик". Но будет ли он достроен, пока неизвестно, ведь Фонд госимущества разрешения на снос пока не давал, и строителей к техническому осмотру здания не подпускают.

Новости "Сегодня" сообщали, что движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 миллионов гривен, у генподрядчика заверяют, что все работы идут по графику.

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