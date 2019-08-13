На скоростном трамвае в Киеве осенью откроют пять обновленных остановок: фото

Осенью в столице откроют пять обновленных станций Борщаговской линии скоростного трамвая. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Работы будут завершены на остановках Гната Юры, Гарматной, проспекте Победы, Полевой и Политехнической. Каждая станция будет иметь собственную айдентику и, прежде всего, будет доступна для маломобильных групп населения", - говорится в сообщении.
Капитальный ремонт станций Борщаговской линии скоростного трамвая включает:
- капитальный ремонт систем электроснабжения с заменой электрощитового оборудования;
- замену стекла навесов над платформами и полную обработку металлоконструкций (грунтовки, покраски);
- замену ФЭМ покрытия на платформах для удобства лиц с инвалидностью;
- восстановление внешнего покрытия парапетов платформ (демонтаж плитки, штукатурки, покраска);
- ремонт в вестибюлях станции (восстановление пола и потолка);
- замену входных групп на входах/выходах со станции;
- ремонт подземного перехода с восстановлением освещения;
- устройство декоративной подсветки входов к переходу и самого перехода.
Напомним, что Борщаговская линия скоростного трамвая состоит из 12 станций.
Отметим, что на данный момент в столице ремонтируют Борщаговский путепровод.
Мы писали, что в связи с ремонтом путепровода с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая №1 и №3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Ролана".
Также новости "Сегодня" сообщали, что в столице произошло лобовое столкновение трамваев. Подробности смотрите в сюжете:
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