На скоростном трамвае в Киеве осенью откроют пять обновленных остановок: фото

Каждая станция будет иметь собственную айдентику, а также будет доступна для маломобильных групп населения

/ Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Осенью в столице откроют пять обновленных станций Борщаговской линии скоростного трамвая. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Работы будут завершены на остановках Гната Юры, Гарматной, проспекте Победы, Полевой и Политехнической. Каждая станция будет иметь собственную айдентику и, прежде всего, будет доступна для маломобильных групп населения", - говорится в сообщении.

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Капитальный ремонт станций Борщаговской линии скоростного трамвая включает:

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капитальный ремонт систем электроснабжения с заменой электрощитового оборудования;

замену стекла навесов над платформами и полную обработку металлоконструкций (грунтовки, покраски);

замену ФЭМ покрытия на платформах для удобства лиц с инвалидностью;

восстановление внешнего покрытия парапетов платформ (демонтаж плитки, штукатурки, покраска);

ремонт в вестибюлях станции (восстановление пола и потолка);

замену входных групп на входах/выходах со станции;

ремонт подземного перехода с восстановлением освещения;

устройство декоративной подсветки входов к переходу и самого перехода.

Напомним, что Борщаговская линия скоростного трамвая состоит из 12 станций.

Отметим, что на данный момент в столице ремонтируют Борщаговский путепровод.

Мы писали, что в связи с ремонтом путепровода с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая №1 и №3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Ролана".

Также новости "Сегодня" сообщали, что в столице произошло лобовое столкновение трамваев. Подробности смотрите в сюжете:

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