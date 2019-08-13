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На скоростном трамвае в Киеве осенью откроют пять обновленных остановок: фото

Сегодня, 15:54

Каждая станция будет иметь собственную айдентику, а также будет доступна для маломобильных групп населения

/ Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Осенью в столице откроют пять обновленных станций Борщаговской линии скоростного трамвая. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Работы будут завершены на остановках Гната Юры, Гарматной, проспекте Победы, Полевой и Политехнической. Каждая станция будет иметь собственную айдентику и, прежде всего, будет доступна для маломобильных групп населения", - говорится в сообщении.

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 Капитальный ремонт станций Борщаговской линии скоростного трамвая включает:

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  • капитальный ремонт систем электроснабжения с заменой электрощитового оборудования;
  • замену стекла навесов над платформами и полную обработку металлоконструкций (грунтовки, покраски);
  • замену ФЭМ покрытия на платформах для удобства лиц с инвалидностью;
  • восстановление внешнего покрытия парапетов платформ (демонтаж плитки, штукатурки, покраска);
  • ремонт в вестибюлях станции (восстановление пола и потолка);
  • замену входных групп на входах/выходах со станции;
  • ремонт подземного перехода с восстановлением освещения;
  • устройство декоративной подсветки входов к переходу и самого перехода.

Напомним, что Борщаговская линия скоростного трамвая состоит из 12 станций.

Отметим, что на данный момент в столице ремонтируют Борщаговский путепровод

Мы писали, что в связи с ремонтом путепровода с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая №1 и №3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Ролана".

Также новости "Сегодня" сообщали, что в столице произошло лобовое столкновение трамваев. Подробности смотрите в сюжете: 

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Киев ремонт трамвай

Источник: Сегодня

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