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На станции метро "Святошин" в Киеве закрывают "старый" выход

Сегодня, 17:11

Во второй части станции начнутся ремонтные работы

Фото: Наталья Мамчур, Сегодня
На станции метро "Святошин" в Киеве закрывают "старый" выход //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/256/1b3/5c92561b309eb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/256/1b3/5c92561b309eb.jpg Транспорт Во второй части станции начнутся ремонтные работы

В КП "Киевский метрополитен" сообщили о важных изменениях в работе станции метро "Святошин". Здесь закончили капитальный ремонт восточного выхода, ведущего к заводам АТЕК и Антонов, и начинают работы на противоположном. С субботы, 23 марта, будет закрыт на ремонт выход, который ведет к рынку и пригородным электричкам (западный).  

Напомним, ремонт восточного выхода продолжался больше года, его начали еще в феврале 2018-го. В переходе и вестибюле устанавливали лифты, меняли плитку на стенах.

Фото: Наталья Мамчур, Сегодня

Преобразился за это время и платформенный зал станции. Здесь стало светлее, на стенах и колоннах появилась свежая белая плитка, новые буквы с названием станции.

Фото: Наталья Мамчур, Сегодня

На полу сделали тактильные полосы для людей с инвалидностью. Также в зале установили новую навигацию, но полностью работы здесь еще не закончены. 

Сколько времени продлится ремонт второго вестибюля, в метро не уточняют. Не исключено, что он также будет длится долго. Жителям советуют по возможности планировать поездки через другие станции.

Ранее сообщалось, что общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии столичного метрополитена на жилмассив Виноградарь оценивается в 6 млрд гривен.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что для строительства метро на Троещину в Киеве необходимо достроить Подольско-Воскресенский мост, другого варианта быть не может.

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Тег Киев, метро, святошин

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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