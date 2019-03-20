На станции метро "Святошин" в Киеве закрывают "старый" выход
Во второй части станции начнутся ремонтные работы
В КП "Киевский метрополитен" сообщили о важных изменениях в работе станции метро "Святошин". Здесь закончили капитальный ремонт восточного выхода, ведущего к заводам АТЕК и Антонов, и начинают работы на противоположном. С субботы, 23 марта, будет закрыт на ремонт выход, который ведет к рынку и пригородным электричкам (западный).
Напомним, ремонт восточного выхода продолжался больше года, его начали еще в феврале 2018-го. В переходе и вестибюле устанавливали лифты, меняли плитку на стенах.
Преобразился за это время и платформенный зал станции. Здесь стало светлее, на стенах и колоннах появилась свежая белая плитка, новые буквы с названием станции.
На полу сделали тактильные полосы для людей с инвалидностью. Также в зале установили новую навигацию, но полностью работы здесь еще не закончены.
Сколько времени продлится ремонт второго вестибюля, в метро не уточняют. Не исключено, что он также будет длится долго. Жителям советуют по возможности планировать поездки через другие станции.
Ранее сообщалось, что общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии столичного метрополитена на жилмассив Виноградарь оценивается в 6 млрд гривен.
Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что для строительства метро на Троещину в Киеве необходимо достроить Подольско-Воскресенский мост, другого варианта быть не может.
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