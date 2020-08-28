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На станции метро в Киеве заметили много воды между рельсами (фото)

28 августа, 16:32

Александр Марущак Александр Марущак

В подземке отметили, что на "Вырлице" ничего экстраординарного не произошло

Киевлян встревожило обилие воды между рельсами на станции метро "Вырлица", которая построена на берегу одноименного озера, на "зеленой" ветке метро. Фото с течью опубликовал в социальных сетях Олег Тоцкий.

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"Вырлица" на связи. Течет там в тоннелях очень знатно, скажу я вам...",написал он под фото.

Фото: Олег Тоцкий/Facebook

Фото: Олег Тоцкий/Facebook

В Киевском метрополитене нас заверили, что ничего экстраординарного на станции "Вырлица" не произошло, она работает в обычном режиме.

"То, что в тоннелях собирается вода – это нормальная ситуация. Она собирается в "лоток" между рельсами. На каждой станции есть насосы, которые откачивают воду, в том числе, и на "Вырлице". Наши сотрудники постоянно ликвидируют течи и пятна, которые появляются на стенах станций и в тоннелях. В данном случае, со станцией "Вырлица" – все в порядке. Она работает в обычном режиме. Вчера был сильный ливень. Возможно, воды в тоннеле собралось больше, чем обычно. В рабочем порядке она откачивается. Этим занимается специальная служба метрополитена", – пояснили сайту "Сегодня" в пресс-службе Киевского метрополитена.

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Ранее сообщалось, что мощный ливень "подмочил" метро Киева.

Также мы писали о потопе возле "Сырца".

Смотрите в сюжете, как строят станцию метро "Мостицкая" в столице:

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Киев метро вырлица

Источник: Сегодня

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