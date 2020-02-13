На столичном Подоле из-за ДТП с Lexus остановились трамваи (видео)

По данным пользователей чата, фура "притерла" Lexus или он скатился, ударившись об машину

Фото: t.me/dtpkievchat

В Киеве в четверг, 13 февраля, в результате ДТП на столичном Подоле остановилось движение трамваевна улице Глубочицкой. Об этом сообщается в Telegram-чате dtpkievchat.

По данным пользователей чата, фура "притерла" Lexus или он скатился, ударившись об машину. На данный момент ожидают полицию.

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В КП "Киевпастранс" уточнили, что на данный момент задерживается движение трамваев №14, 18.

"Задерживается движение трамваев №14, 18 по ул. Глубочицкая, 53 в направлении ул. Старовокзальная по причине ДТП между частными авто", - говорится в сообщении "Киевпастранса".

Видео: Kievmap

Напомним, в начале февраля на столичной Борщаговке несколько раз останавливалось движение трамваев.

Отметим, что в столице регулярно происходят ЧП на транспорте. Так, едва ли не каждый день на нескольких центральных станциях метрополитена пассажиры попадают в давку, о чем уже неоднократно жаловались в социальных сетях. Также в метро неоднократно возникали проблемы с оплатой проезда – сначала был сбой в системе по е-билету, а ранее нельзя было проехаться по банковской карте.

Кроме того, проблемы с транспортом испытывают и жители Шулявки, где открыли проезд по новому мосту, однако еще не сделали с него съезды.

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