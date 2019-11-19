На Столичном шоссе в Киеве появились электронные табло, показывающие скорость движения авто

Фото: Центр организации дорожного движения

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На Столичном шоссе заработали три электронных табло, которые измеряют скорость и накапливают данные об интенсивности движения авто.

Как поясняют в КП "Центр организации дорожного движения", табло работают на базе лазерного измерителя скорости TruSign, что позволяет фиксировать скорость авто на каждой полосе. Благодаря этому устройства можно использовать на магистралях с многополосным и интенсивным движением.

Результаты измерения выводятся на цифровой экран в режиме реального времени. В зависимости от скорости цифры подсвечиваются разными цветами. Если скорость близка к норме – срабатывает зеленая подсветка, если превышена – красная. Таким образом водителей информируют о превышении, что мотивирует их соблюдать разрешенный скоростной режим. Штрафовать, по результатам полученной информации пока не будут.

Фото: Центр организации дорожного движения

"Табло фиксируют скорость и оповещают водителя о его скоростном режиме. Мы не видим ни номера авто, ни лица водителя – только то, с какой скоростью проехал автомобиль. Пока табло исполняют профилактическую функцию, мы как бы говорим лихачам: "Водитель, имей совесть! Не нарушай ПДД! Цени свою жизнь и окружающих!". На Столичном шоссе действуют ограничение скорости до 50 километров в час, но есть случаи, когда мы фиксируем скорость в 200 километров в час", – поясняет сайту "Сегодня" Виктор Черний, директор КП "Центр организации дорожного движения".

В тоже время, пользователи социальных сетей пишут, что табло для фиксации скорости некоторые водители начали использовать как аттракцион. Они специально превышают скорость, чтобы зафиксировать свой "рекорд" на табло.

"Это делают, мягко говоря, глупые люди. У нас знаете какой аттракцион в Киеве, последний? На сегодняшний день в городе на дорогах погибло 108 человек, из них – 44 пешехода. И это явно не аттракцион! И одна из причин гибели людей – это превышение скорости. Это проблема страшная для города. Мы ее пытаемся решать. Устанавливаем "лежачие полицейские", вводим ограничение по скорости, ставим табло, которые предупреждают лихачей. Но если люди используют табло как аттракцион, то они вовсе не ценят свою жизнь", – поясняет Виктор Черний.

Он добавляет, что любителей быстрой езды вскоре ждет наказание. По городу установлены камеры, фиксирующие нарушителей скоростного режима.

"Это пилотный проект. Он на стадии завершения. Камеры установлены, они работают в тестовом режиме. Когда проект заработает в реальном режиме, то "письма счастья" для нарушителей ПДД не просто придут, они полетят!" – заверил нас Виктор Черний.

В патрульной полиции Киева нам подтвердили, что система работает в закрытом тестовом режиме. Но когда начнет действовать в реальном времени, и когда водители-нарушители начнут получать "письма счастья", сообщить не смогли.

Напомним, после того как глава МВД Арсен Аваков заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД и снижении порога допустимой скорости уже в следующем году, свое мнение высказали и эксперты. Более подробно читайте в статье "Штрафы за нарушение ПДД увеличат: поможет ли это уменьшить число аварий".

Напомним, на днях трагическое ДТП произошло в Сумах. Два человека погибли после того, как водитель превысил скорость и влетел в столб.

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