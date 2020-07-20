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На строительстве Подольского моста снова украли 80 млн гривен: в Киеве расследуют новое дело

20 июля, 14:08

Александр Марущак Александр Марущак

По данным полиции, около 80 миллионов гривен украли по традиционной схеме завышения объемов и стоимости работ

Столичные правоохранители проводят расследование касательно хищения средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста. Как заявляют в полиции Киева, по предварительным оценкам сума нанесенного ущерба может составить более 80 миллионов гривен.

"Вечером 17 июля в рамках проведения досудебного расследования к предполагаемого организатора и исполнителей схемы хищения бюджетных средств при выполнении работ по строительству Подольского моста в Киеве провели 17 санкционированных обысков", – сообщают в полиции Киева.

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Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли документы, черновые записи и другие носители информации, которая может подтверждать причастность фигурантов к совершению преступления. Вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

В ГУ НП Киева отмечают, что следователи Главного следственного управления Нацполиции начали досудебное расследование в мае 2019 года на основании уведомления Государственной аудиторской службы Украины.

"Установлено, что должностные лица распорядителя бюджетных средств, генподрядчика и еще двух предприятий наладили схему хищения бюджетных средств путем завышения объемов и стоимости работ при строительстве столичного Подольского моста. В течение 2019-2020 годов фигуранты заключили соглашения с 6 фирмами на общую сумму более 4 миллиардов гривен. Средства были перечислены субподрядным организациям, однако работы фактически не проводились. А часть этих средств выведена в теневой оборот", – отмечают в полиции Киева.

Следователи инкриминируют фигурантам совершение правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, это – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

В Киевской городской государственной администрации не смогли прокомментировать заявление правоохранителей по поводу расхищения 80 миллионов гривен на строительстве Подольского моста, добавив, что ждут окончания расследования.

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По информации заказчика строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода – КП ""Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", на их предприятии правоохранителями были проведены оперативно-следственные действия. Это сайту "Сегодня" подтвердили на самом предприятии. Но, увы никаких деталей и подробностей чиновники не смогли рассказать. Также в дирекции заверили, что им ничего не известно о других предприятиях и лицах, фигурирующих фигурируют в деле, которое расследуют правоохранители.

Ранее новости "Сегодня" писали о присвоении 80 миллионов гривен на строительстве Подольского моста, однако по другой схеме. Частная компания заявила об ущербе из-за строительства мостового перехода и хозяйственный суд принял решение о взыскании из бюджета города десятков миллионов гривен. Апелляция отменила это решение.

Отметим, что стоимость Подольского моста составляет более 11 миллиардов гривен.

Напомним, что автосообщение через долгострой планируют открыть в конце этого года. Вместе с тем, из-за строительства мостового перехода протестуют жители Русановских садов.

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Также смотрите, как мэр столицы Виталий Кличко инспектировал ход работ на Подольском мосту несколько месяцев назад:

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Киев коррупция подольский мост подольско-воскоресенский мост

Источник: Сегодня

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