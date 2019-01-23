На трассе Киев-Одесса заблокирован проезд из-за ДТП и снегопада

Большой затор образовался на дороге в сторону Умани

Фото: Служба автомобильных дорог в Киевской области.

На трассе Киев-Одесса заблокирован проезд из-за ДТП и снегопада //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/855/05b/5c485505b7ef3.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/855/05b/5c485505b7ef3.jpg 2019-01-23T13:52:05+02:00 Транспорт Большой затор образовался на дороге в сторону Умани

Из-за масштабного ДТП, которое произошло на Одесской трассе в сторону Умани, проезд по автодороге временно заблокирован. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook. Пользователи соцсетей отмечают, что Одесская трасса не почищена и не посыпала противогололедными средствами.

В ГСЧС Украины в свою очередь отметили, что на трассе М-05 Киев-Одесса есть еще одно место, где затруднено движение – это участок дороги от 273 км до 450 км в Одесской области. Как отметили в "Укравтодоре", они зафиксировали затруднение проезда на М-05 Киев-Одесса в районе села Петровиривка.

Вместе с тем, в Службе автомобильных дорог Киевской области рассказали, что по состоянию на 11:00 часов утра проезд по автомобильным дорогам в области обеспечен. Местами дороги заснежены, температура воздуха -6…-8°С, снег продолжает идти, порывы ветра 15-20 м/с. Снежный покров уже составляет 10-15 см, а на юге области – до 20 см. В службе добавили, что дорожная спецтехника работает в усиленном режиме, в области трассы чистит 181 машина, задействованы 227 работников.

Напомним, из-за снегопада и сложных погодных условий в Киев с 17:00 до 21:00 запрещен въезд крупногабаритного транспорта. Также с 14:00 будет ограничено движение грузовых тяжеловесных транспортных средств на отдельных участках дорог общего пользования по Киевской области.

Снегопад привел к образованию многочисленных пробок в столице. Наиболее сложная ситуация в центре города и на ключевых магистралях.

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