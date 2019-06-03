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На Выдубичах начали строить платформу для остановки скоростного экспресса

3 июня, 16:01

Ремонтные работы железнодорожники обещают закончить до конца этого года

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg
Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg.

На Выдубичах в Киеве начали строить будущую платформу для остановки скоростного экспресса "Киев — Борисполь". Об этом сообщил на своей странице в соцсетях Евгений Кравцов, председатель правления "Укрзализныци".

Ремонтные работы железнодорожники обещают закончить до конца этого года.

"Наше предприятие хочет создать тут единое логистическое пространство. Экспрессы по дороге к аэропорту будут не только делать остановку на станции, но и будут интегрированы с местным автовокзалом, и иметь выход к станции метро", — заявил Кравцов.

Напомним, экспресс между Центральным вокзалом и аэропортом заработал полгода назад. Сейчас он делает в пути одну остановку — на станции "Дарница". 

Напомним, что экспресс "Киев — Борисполь" открыли 30 ноября прошлого года, на строительство потратили полгода и 580 млн грн. Подвижной состав состоит из пяти вагонов Pesa польского производства, которые называют рельсовыми автобусами или дизель-поездами. На предприятии подсчитали, что ежедневно новым видом транспорта пользуется в среднем две тысячи человек. За шесть месяцев работы на рельсобусах прокатилось больше 270 тысяч человек, а сам он совершил более 8 тысяч рейсов. Кроме того, с 10 мая в пиковые часы (когда прилетает и улетает много самолетов) три раза в день: утром, днем и вечером начал ходить состав из двух вагонов.


Видео: "Укрзализныця"

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Тег экспресс

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

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