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На выходных трамваи на Борщаговку частично отменят

15 ноября, 23:55

Трамвай №1 не будет ходить, а №3 – не везде останавливаться

16-17 ноября предусмотрены изменения в работе Борщаговской линии скоростного трамвая, сообщили в КП "Киевпастранс".

В частности, движение трамваев № 1 будет приостановлено из-за продолжения замены путей на станции "Ул. Зодчих".

Трамваи № 3 будут курсировать без остановки на станции "Политехническая" – она будет закрыта на вход и выход для пассажиров.

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Количество автобусов на маршруте № 2Т будет увеличено. Планируемый интервал движения – 7 минут, при условии отсутствия пробок или ДТП.

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Отметим, недавно Киеврада приняла решение, которое предусматривает обновление трамвайного парка столицы. Так, для модернизации городского транспорта Киева за счет привлечения средств от Европейского банка реконструкции и развития можно будет приобрести 40 современных модульных трамвайных вагонов длиной 30-34 метра.

Напомним, в Киеве с 30 сентября снова заработал скоростной трамвай на Борщаговку, соединяющий этот жилмассив с Центральным вокзалом. Киевляне обрадовались: трамвай на большей части маршрута идет по огражденной от другого транспорта колее, а значит, пробки ему почти не страшны.

Также сообщалось, что после начала ремонта Борщаговского путепровода в Киеве жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Академика Королева до станции "Ромена Роллана". Восстановить движение авто по обновленной части путепровода планируют к концу 2019 года. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

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Источник: Сегодня

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