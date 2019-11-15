На выходных трамваи на Борщаговку частично отменят

Трамвай №1 не будет ходить, а №3 – не везде останавливаться

16-17 ноября предусмотрены изменения в работе Борщаговской линии скоростного трамвая, сообщили в КП "Киевпастранс".

В частности, движение трамваев № 1 будет приостановлено из-за продолжения замены путей на станции "Ул. Зодчих".

Трамваи № 3 будут курсировать без остановки на станции "Политехническая" – она будет закрыта на вход и выход для пассажиров.

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Количество автобусов на маршруте № 2Т будет увеличено. Планируемый интервал движения – 7 минут, при условии отсутствия пробок или ДТП.

Отметим, недавно Киеврада приняла решение, которое предусматривает обновление трамвайного парка столицы. Так, для модернизации городского транспорта Киева за счет привлечения средств от Европейского банка реконструкции и развития можно будет приобрести 40 современных модульных трамвайных вагонов длиной 30-34 метра.

Напомним, в Киеве с 30 сентября снова заработал скоростной трамвай на Борщаговку, соединяющий этот жилмассив с Центральным вокзалом. Киевляне обрадовались: трамвай на большей части маршрута идет по огражденной от другого транспорта колее, а значит, пробки ему почти не страшны.

Также сообщалось, что после начала ремонта Борщаговского путепровода в Киеве жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Академика Королева до станции "Ромена Роллана". Восстановить движение авто по обновленной части путепровода планируют к концу 2019 года. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

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