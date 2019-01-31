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На выходных в Киеве ограничат движение скоростного трамвая

31 января, 18:14

На линии будут проводиться ремонтные работы от улицы Гната Юры

Фото: Сергей Ревера
На выходных в Киеве ограничат движение скоростного трамвая //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/31e/b3d/5c531eb3d295f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/31e/b3d/5c531eb3d295f.jpg Транспорт На линии будут проводиться ремонтные работы от улицы Гната Юры

В Киеве с 5:00 2 февраля и по 5:00 4 февраля ограничат движение скоростного трамвая №1. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевпастранс".

Движение трамваев ограничат в связи с выполнением работ по реконструкции линии от ул. Гната Юры до ул. Генерала Потапова (Владимира Покотило). На указанный период организуется движение автобусов маршрута № 1Т "Михайловская Борщаговка – ст. "Старовокзальная" без заезда на станцию "Ул. Генерала Потапова" в направлении ст. "Старовокзальная".

Пассажиры автобусов маршрута № 1Т имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в трамвае.

Напомним, в декабре прошлого года мы сообщали, что проводился ремонт на линии скоростного трамвая. Только тогда ремонтировали колеи на улице Владимира Покотило.

Кроме того, 28 января мы сообщали, что возле метро "Бориспольская" в Киеве сошел с рельсов трамвай. Движение трамваев на этой ветке на час было приостановлено.

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Тег ремонт, трамвай, скоростной трамвай, колеи, киевпастранс

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