На выходных в Киеве ограничат движение скоростного трамвая
На линии будут проводиться ремонтные работы от улицы Гната Юры
В Киеве с 5:00 2 февраля и по 5:00 4 февраля ограничат движение скоростного трамвая №1. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевпастранс".
Движение трамваев ограничат в связи с выполнением работ по реконструкции линии от ул. Гната Юры до ул. Генерала Потапова (Владимира Покотило). На указанный период организуется движение автобусов маршрута № 1Т "Михайловская Борщаговка – ст. "Старовокзальная" без заезда на станцию "Ул. Генерала Потапова" в направлении ст. "Старовокзальная".
Пассажиры автобусов маршрута № 1Т имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в трамвае.
Напомним, в декабре прошлого года мы сообщали, что проводился ремонт на линии скоростного трамвая. Только тогда ремонтировали колеи на улице Владимира Покотило.
Кроме того, 28 января мы сообщали, что возле метро "Бориспольская" в Киеве сошел с рельсов трамвай. Движение трамваев на этой ветке на час было приостановлено.
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