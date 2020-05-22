На выходных готовьтесь к пробкам: в центре Киева перекроют четыре дороги

Дорожный ремонт запланирован на 23 и 24 мая

В Киеве 23 и 24 травля продолжаться дорожные работы в центре города. Во время дорожного ремонта движение транспорта на улицах будет частично ограничено, предупреждает "Киевавтодор".

Так, ремонты дорог проходить на следующих участках:

23 мая на ул. Рейтарской частично ограничат движение с 8:00 до 20:00. Там идет ремонт покрытия на участке между улицами Владимирской и Золотоворотской – при благоприятных погодных условиях там будут укладывать асфальтовое покрытие.

23 мая с 8:00 до 20:00 на ул. Олеся Гончара продлится средний ремонт. Покрытие обновят на участке между площадью Победы и улицей Гоголевской.

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23 мая с 8:00 до 20:00 на ул. Золотоворотской продлится средний ремонт покрытия. Там будут стелить верхний слой покрытия. Работы выполнят при благоприятной погоде.

23 и 24 мая, с 8:00 до 20:00, на Кловском спуске начинают средний ремонт покрытия. Работать будут на участке между улицами Институтской и Мечникова. В эти выходные будут фрезеровать покрытия.

Напомним, в Украине, где в этом году планируется активное строительство магистралей, парламент отменил необходимость получения разрешения на выполнение строительных работ по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог.

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Суммарно в 2020 году запланировано отремонтировать и построить более 4 тыс. км дорог государственного значения:

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