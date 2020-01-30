На Южном мосту частично перекроют движение на три дня

На проезжей части будут приводить в порядок один из деформационных швов

Фото: facebook.com/kievavtodor

Реклама

В Киеве на Южном мосту на выходных частично ограничат движение, сообщает "Киевавтодор".

"На эстакаде Южного моста вышла из строя обойма одного из старых деформационных швов. Поэтому, на сооружении проведем противоаварийные работы. Работать будем в направлении Правого берега. Во время работ движение будет частично ограничено", – сообщили в дорожной корпорации.

Работы пройдут на выходных – с 22:00 31 января до 5:00 2 февраля.

Напомним, что в Киевской области в октябре прошлого года стартовал ежегодный осенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети. Проверка проводится для определения состояния эксплуатационного содержания улично-дорожной сети после окончания летнего сезона и надлежащей подготовки ее к зимнему периоду эксплуатации.

Также журналисты "Сегодня" узнали, где в Украине самые глубокие ямы на дорогах, почему их никто не ремонтирует и сколько средств и времени нужно, чтобы восстановить их до нормального состояния.

Кроме того, сообщалось, что из трассы Киев – Одесса хотят сделать автобан.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама