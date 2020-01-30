Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,33

На Южном мосту частично перекроют движение на три дня

30 января, 12:08

На проезжей части будут приводить в порядок один из деформационных швов

Фото: facebook.com/kievavtodor

Фото: facebook.com/kievavtodor

Реклама

В Киеве на Южном мосту на выходных частично ограничат движение, сообщает "Киевавтодор".

"На эстакаде Южного моста вышла из строя обойма одного из старых деформационных швов. Поэтому, на сооружении проведем противоаварийные работы. Работать будем в направлении Правого берега. Во время работ движение будет частично ограничено", – сообщили в дорожной корпорации.

Работы пройдут на выходных – с 22:00 31 января до 5:00 2 февраля.

Напомним, что в Киевской области в октябре прошлого года стартовал ежегодный осенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети. Проверка проводится для определения состояния эксплуатационного содержания улично-дорожной сети после окончания летнего сезона и надлежащей подготовки ее к зимнему периоду эксплуатации.

Также журналисты "Сегодня" узнали, где в Украине самые глубокие ямы на дорогах, почему их никто не ремонтирует и сколько средств и времени нужно, чтобы восстановить их до нормального состояния.

Кроме того, сообщалось, что из трассы Киев – Одесса хотят сделать автобан.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев южный мост киевавтодор ремонт дорог

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ЧП в метро Киева: в подземке рассказали детали
ЧП в метро Киева: в подземке рассказали деталиПроисшествия
Вокруг строительства метро на Виноградарь в Киеве вспыхнул новый скандал
Вокруг строительства метро на Виноградарь в Киеве вспыхнул новый скандалТранспорт
В Киеве таксист играл в покер, пока вез пассажира (видео)
В Киеве таксист играл в покер, пока вез пассажира (видео)Транспорт
Гололед парализовал Киев: на дорогах – каток, пробки и массовые ДТП (видео)
Гололед парализовал Киев: на дорогах – каток, пробки и массовые ДТП (видео)Транспорт
ЧП на скоростном трамвае в Киеве: на остановках толпы, люди вынуждены идти пешком (видео)
ЧП на скоростном трамвае в Киеве: на остановках толпы, люди вынуждены идти пешком (видео)Происшествия
Ждали три года. В Киеве установят первую автоматическую парковку за 3,6 млн гривен
Ждали три года. В Киеве установят первую автоматическую парковку за 3,6 млн гривенТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...