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На Южном мосту в Киеве из-за ремонта ограничат движение

Сегодня, 23:40

В "Киевавтодоре" просят извинения за временные неудобства в связи с выполнением ремонтных работ

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
На Южном мосту в Киеве из-за ремонта ограничат движение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/17a/332/5c617a3320b03.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/17a/332/5c617a3320b03.jpg Транспорт В "Киевавтодоре" просят извинения за временные неудобства в связи с выполнением ремонтных работ

В ночь на понедельник, 18 февраля, в связи с ремонтными работами будет ограничено движение транспорта на Южном мосту, сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".

"С 22.00 17 февраля до 05.00 часов 18 февраля в связи с ремонтными работами на Эстакадной части на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе", – говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" просят извинения за временные неудобства в связи с выполнением ремонтных работ.

Ранее сообщалось, в связи с ремонтными работами 15, 16 и 17 февраля на нескольких мостах в Киеве будет частично ограничено движение транспорта, предупреждает "Киевавтодор".

Напомним, также в это время будет частично ограничено движение транспорта с Русановской набережной на Днепровскую набережную. Это связано с первоочередным ремонтом на мосту Патона.

В прошлом году мы писали, что несколько тысяч мостов в Украине требуют неотложного ремонта. Среди них и знаменитый, построенный 65 лет назад, мост Патона с уникальной цельносварной конструкцией, которая дала трещину. Из-за этого киевляне наблюдали целый водопад – на мосту прорвало тепломагистраль.

Кроме того, киевлян напугало состояние одной из опор моста Патона, от которого отлетела гранитная облицовка. "Мост "устал" и долго не протянет", — пишут люди в соцсетях. Отметим, что опоры моста Патона находятся не в лучшем состоянии уже не первый год: в 2016 году столичные байдарочники обнаружили около двух метров обрушившейся облицовки.

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Тег Киев, ремонт, мост, южный мост, движение транспорта

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