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На Южном мосту в Киеве ограничат движение

21 января, 09:59

Ремонтные работы организуют с 12:00 до 20:00 во вторник

На эстакаде Южного моста в Киеве продолжаются поэтапные работы с незначительным ограничением движения. Как сообщили в КК "Киевавтодор", 21 января на мосту будут проводить текущие работы на асфальтовом покрытии в направлении Надднепрянского шоссе.

Работы организуют С 12:00 до 20:00. В это время основной поток транспорта – в обратном направлении, поэтому дорожники меньше будут влиять на трафик.

Во время работ движение частично ограничат.

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Напомним, что в Киевской области с 1 октября стартовал ежегодный осенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети. Проверка проводится для определения состояния эксплуатационного содержания улично-дорожной сети после окончания летнего сезона и надлежащей подготовки ее к зимнему периоду эксплуатации.

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Также журналисты "Сегодня" ранее узнали, где в Украине самые глубокие ямы на дорогах, почему их никто не ремонтирует и сколько средств и времени нужно, чтобы восстановить их до нормального состояния.

Кроме того, сообщалось, что из трассы Киев – Одесса хотят сделать автобан.

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Киев ремонт южный мост

Источник: Сегодня

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