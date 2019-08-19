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На завершение строительства Подольского моста в Киеве понадобится еще восемь лет – СМИ

Сегодня, 11:37

Такой срок назван исходя из текущих объемов финансирования

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

На завершение строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве при текущих объемах финансирования понадобится еще как минимум восемь лет. Об этом говорится в материале "Экономической правды".

В частности, сейчас генподрядчик осваивает около полмиллиарда гривен в год. В 2019 году на проект было предусмотрено 800 миллионов гривен, однако выделили только 630 миллионов. При этом, как уже сообщалось ранее, чтобы достроить мостовой переход, необходимо освоить еще шесть миллиардов гривен.

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Вместе с тем отмечается, что главные расходы начнутся уже после запуска автомобильного движения по мосту, так как если реализовывать утвержденный проект мостового перехода, то разница в транспортных расходах составит 450 миллионов гривен в год.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что автомобильное движение по Подольскому мосту чиновники планируют запустить уже через год. "Движение для авто откроем осенью 2020 года — темпы строительства позволяют", — заявляли в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. Общая стоимость строительства пока неизвестна, ведь стройка идет по старой смете в 10 млрд грн. Кроме того, за все годы на мост было потрачено около 5 млрд грн бюджетных средств.

Также мы писали, что в столице разобрали Шулявский путепровод

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строительство Киев подольско-воскоресенский мост

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