На ж/д вокзале Киева не справляются с бездомными: власти просят дополнительный патруль (фото)

В Соломенской РГА предложили бороться с бездомными, которые живут на Южном вокзале, с помощью дополнительных патрулей полиции и медиков. "Сегодня" побывали на вокзале и посмотрели, как сейчас обстоят дела с порядком.
В январе Центральный и Южный ж/д вокзалы начали патрулировать бойцы спецподразделения полиции. Однако люди жалуются, что порядка на вокзале больше не стало.
"Здесь каждый день слет пьяниц и бездомных!", — жалуется работница одного их магазинов на Привокзальной площади.
На входе в Центральный вокзал мы насчитали семерых бездомных. А в подземном переходе к платформам бездомный спал прямо у эскалатора.
Рядом стояли полицейские, которых люди просили разбудить бродягу или попросить его уйти, но правоохранители на просьбы не реагировали.
"Здесь много других патрулей, а за зону переходов мы не отвечаем", — заявил нам один из полицейских.
ЮЖНЫЙ. Возле Южного терминала ситуация и вовсе плачевная. Здесь патрули дежурят только внутри вокзала и возле него. Подземный переход от вокзала к улице Георгия Кирпы не освещен, ступеньки разбиты, а плитка со стен отваливается.
Вонь стоит жуткая! Бродяги и прохожие справляют в нем нужду. Площадь у терминала заполнена бездомными и ромами. Они спят у перехода, на скамейках и газонах под деревьями, рядом валяются старые матрасы, подушки и пакеты с едой. Одна из ромов набросилась на нас с тростью и криками: "Вы кто такие? Пошли вон отсюда!".
В Соломенской РГА предложили райуправлению полиции и балансодержателю перехода — КП "Киевблагоустройство" — поставить в подземном переходе патруль полиции и скорой.
"Пока это только наша инициатива. Мы направили соответствующие письма и ждем ответа", — рассказал "Сегодня" и. о. главы Соломенской РГА Владимир Бялковский.
Отметим, что в этом месяце в переходе начнут капитальный ремонт, стоимость работ — 5,7 млн грн.
НОВЫЙ ФАСАД И ПЕРРОНЫ. На Пригородном вокзале мы заметили несколько патрулей, которые гоняли бездомных и попрошаек. Здесь в конце мая началась масштабная реконструкция. Сейчас ремонтируют старые перроны и строят новые. Ремонтируют также фасад Пригородного вокзала. Его стены окрашивают в бежевый цвет, а лепнину на колоннах — в белый.
"Внутри здания обустроим новый зал ожидания с информационными мониторами и местами, где можно зарядить телефон", — поделился планами директор регионального филиала ЮЗЖД Роман Веприцкий.
Работы должны закончить к концу года.
Напомним, зимой киевляне и гости столицы жаловались на толпы попрошаек и бездомных на вокзале. А также на огромное количество киосков и палаток, из-за которых невозможно пройти к метро и остановкам общественного транспорта. Весной все киоски убрали, но возле наземного перехода к скоростному трамваю вместо МАФов остались кучи мусора.
Отметим, что в конце января на Центральном ж/д вокзале Киева топ-чиновники страны и города провели показательное совещание. И пообещали навести там идеальный порядок ко Дню Киева. В феврале и мае "Сегодня" уже подробно инспектировали территорию железнодорожного вокзала.
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