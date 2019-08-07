«Сегодня» побывали на вокзале и посмотрели, как там сейчас обстоят дела с порядком

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

На ж/д вокзале Киева не справляются с бездомными: власти просят дополнительный патруль (фото) Василий Михальчук https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5,%20%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5,%20%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB 2019-08-07T09:22:00+03:00 Транспорт «Сегодня» побывали на вокзале и посмотрели, как там сейчас обстоят дела с порядком

В Соломенской РГА предложили бороться с бездомными, которые живут на Южном вокзале, с помощью дополнительных патрулей полиции и медиков. "Сегодня" побывали на вокзале и посмотрели, как сейчас обстоят дела с порядком.

В январе Центральный и Южный ж/д вокзалы начали патрулировать бойцы спецподразделения полиции. Однако люди жалуются, что порядка на вокзале больше не стало.

"Здесь каждый день слет пьяниц и бездомных!", — жалуется работница одного их магазинов на Привокзальной площади.

На входе в Центральный вокзал мы насчитали семерых бездомных. А в подземном переходе к платформам бездомный спал прямо у эскалатора.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Рядом стояли полицейские, которых люди просили разбудить бродягу или попросить его уйти, но правоохранители на просьбы не реагировали.

"Здесь много других патрулей, а за зону переходов мы не отвечаем", — заявил нам один из полицейских.

ЮЖНЫЙ. Возле Южного терминала ситуация и вовсе плачевная. Здесь патрули дежурят только внутри вокзала и возле него. Подземный переход от вокзала к улице Георгия Кирпы не освещен, ступеньки разбиты, а плитка со стен отваливается.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Вонь стоит жуткая! Бродяги и прохожие справляют в нем нужду. Площадь у терминала заполнена бездомными и ромами. Они спят у перехода, на скамейках и газонах под деревьями, рядом валяются старые матрасы, подушки и пакеты с едой. Одна из ромов набросилась на нас с тростью и криками: "Вы кто такие? Пошли вон отсюда!".

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Соломенской РГА предложили райуправлению полиции и балансодержателю перехода — КП "Киевблагоустройство" — поставить в подземном переходе патруль полиции и скорой.

"Пока это только наша инициатива. Мы направили соответствующие письма и ждем ответа", — рассказал "Сегодня" и. о. главы Соломенской РГА Владимир Бялковский.

Отметим, что в этом месяце в переходе начнут капитальный ремонт, стоимость работ — 5,7 млн грн.

НОВЫЙ ФАСАД И ПЕРРОНЫ. На Пригородном вокзале мы заметили несколько патрулей, которые гоняли бездомных и попрошаек. Здесь в конце мая началась масштабная реконструкция. Сейчас ремонтируют старые перроны и строят новые. Ремонтируют также фасад Пригородного вокзала. Его стены окрашивают в бежевый цвет, а лепнину на колоннах — в белый.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

"Внутри здания обустроим новый зал ожидания с информационными мониторами и местами, где можно зарядить телефон", — поделился планами директор регионального филиала ЮЗЖД Роман Веприцкий.

Работы должны закончить к концу года.

Напомним, зимой киевляне и гости столицы жаловались на толпы попрошаек и бездомных на вокзале. А также на огромное количество киосков и палаток, из-за которых невозможно пройти к метро и остановкам общественного транспорта. Весной все киоски убрали, но возле наземного перехода к скоростному трамваю вместо МАФов остались кучи мусора.

Отметим, что в конце января на Центральном ж/д вокзале Киева топ-чиновники страны и города провели показательное совещание. И пообещали навести там идеальный порядок ко Дню Киева. В феврале и мае "Сегодня" уже подробно инспектировали территорию железнодорожного вокзала.

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