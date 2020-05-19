Над Киевом кружил загадочный самолет (инфографика)

Киевлян встревожил самолет, который летает над столицей. Воздушное судно заметили жители Борщаговки.

По словам жителей, складывается такое впечатление, что летает один и тот же самолет. Над некоторыми домами над столичной Борщаговкой он пролетел несколько раз.

В международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского говорят, что у них в данный момент не взлетают и не садятся самолеты.

"У нас сейчас ничего не летает, самолеты не выполняют рейсы. Скорей всего, это тренировочные полеты или военный самолет, либо МЧС", – пояснили сайту "Сегодня" в аэропорту "Киев".

Там отмечают, что они через день принимают грузовые самолеты.

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В международном аэропорту "Борисполь", нам также не смогли ответить, что за воздушное судно летает над столицей.

"Все пассажирские рейсы из "Борисполя" указаны на онлайн табло аэропорта. В основном это специальные рейсы, согласованные с МИД Украины и пограничной службой. Все другие – это грузовые самолеты", – пояснили в аэропорту "Борисполь"

Там отмечают, что тренировочные полеты может выполнять завод имени Антонова или самолеты МЧС, но аэропорт их не отслеживает.

Между тем, по данным сервиса flightradar24, который позволяет отследить перемещения в воздушном пространстве, над Киевом сегодня пролетали несколько самолетов, в том числе пассажирские рейсы – из Алматы и Стамбула.

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Также был грузовой самолет, который отправился в Варшаву и частный борт с закрытой информацией.

А один из самолетов, большой пассажирский Боинг-737, действительно летал над столицей кругами, направляясь из аэропорта в Борисполе в аэропорт в Жулянах.

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Напомним, Украина временно приостановила международное авиасообщение с другими странами – для профилактики распространения коронавируса в нашей стране. Ранее несколько самолетов в небе киевляне отмечали 9 апреля. Люди слышали над жилыми домами характерный гул моторов и волновались из-за активности авиаторов, поскольку полеты над городом запрещены в связи с карантином.

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