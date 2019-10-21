Над проспектом Победы в Киеве установили пролет нового Шулявского моста

Фото: facebook.com/PavelAvdokushynReviewer

Над проспектом Победы в Киеве в воскресенье установили пролет нового Шулявского путепровода.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей страничке в Facebook.

"Конструкция пролета уже установлена над проспектом Победы. При возведении путепровода мы используем самые современные технологии, специальные супердомкраты, позволяющие в сжатые сроки осуществить масштабные работы. При применении старых технологий пришлось бы перекрывать движение по проспекту минимум на неделю. Мы не можем себе этого позволить", – прокомментировал Кличко.

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Напомним, что Шулявский путепровод ремонтируется с весны этого года, а с началом ремонта Борщаговского путепровода жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3были закрыты с конца июня, их запустили только в конце сентября, при этом "двойка" прекратила курсировать.

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Новости "Сегодня" сообщали, что движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 млн гривен, у генподрядчика уверяют, что все работы идут по графику.

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