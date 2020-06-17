Накажут за снятую маску: вагоны метро в Киеве будет проверять полиция

В Киевском метрополитене все чаще можно увидеть людей, которые игнорируют масочный режим. Особенно много людей без масок в вагонах поездов, где за ними практически никто не смотрит. Часто такие поездки заканчиваются скандалами между пассажирами, которые просят соседей по вагону надеть маску. Сайт "Сегодня" узнавал, как в столичной подземке контролируют одно из главных условий соблюдения карантина – ношение маски, закрывающей нос и рот.

В Киевском метрополитене признают, что нарушения масочного режима действительно есть. И они происходят именно внутри вагонов, когда за пассажирами не наблюдают.

"Мы строго контролируем масочный режим на входах в метрополитен. И когда люди слышат объявления с призывом немедленно надеть маску, они быстро это делают. За выполнением правил карантина смотрят дежурные по станции и сотрудники полиции. Но, как уже заявлял мэр города Виталий Кличко: всем пассажирам маски на лицо он не оденет. Здоровье и безопасность – зависит от каждого из нас", – рассказала сайту "Сегодня" Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

Если в вагоне метрополитена вы видите, что пассажир рядом с вами снял маску – стоит сделать ему замечание, советует Наталья Макогон, и предупреждает: вскоре нарушителей масочного режима в метро будут наказывать.

Люди должны понимать, что маска на лице – это защита от вируса. И чем исправнее люди будут соблюдать правила, тем быстрее закончится карантин. Мы планируем усилить контроль за соблюдением масочного режима в вагонах метро. В ближайшие дни мы будем проводить с полицией профилактические инспекции соблюдения масочного режима в вагонах метро", – сообщила советник начальника Киевского метрополитена.

Реклама

Она отметила, что заниматься правонарушителями и составлять на них административные протоколы могут только сотрудники правоохранительных органов. В метрополитене признают, что нарушителей масочного режима в вагонах метро достаточно много.

"Мы не фиксируем эти нарушения, но они есть. Люди снимают маски в вагонах жалуясь, что им жарко или они плохо себя чувствуют. Но масочный режим – это решение принято на уровне Кабмина, и мы его должны соблюдать. Уже в ближайшие дни начнутся совместные с правоохранителями проверки в вагонах метро", – добавляют в Киевском метрополитене.

Как сообщили сайту "Сегодня" в управлении полиции метрополитена ГУ НП Киева, со дня возобновления работы Киевского метрополитена, а именно с 25 мая, у них зарегистрировано 10 сообщений о пребывании пассажиров на территорию столичной подземки без защитных масок.

"За этот промежуток времени было составлено три административных материала по статье 44-3 КоАП – нарушение правил карантина. На территории столичного метрополитена размещены агитационные материалы, ведутся объявления на станциях и в вагонах поездов при помощи громкоговорителей относительно соблюдения пассажирами карантинных мероприятий и обязательного пребывания на территории метро в средствах индивидуальной защиты", – сообщил сайту "Сегодня" Михаил Никонов, начальник управления полиции столичного метрополитена.

Напомним, после того, как в Украине ввели карантин, без масок запретили заходить в магазины, аптеки, банки и другие учреждения. Также без масок нельзя ездить в общественном транспорте.

Недавно Сайт "Сегодня" узнавал, как долго нам еще придется носить на лицах маски. Как оказалось, киевлянам стоит запастись терпением: в Госпродпотребслужбе Киева говорят, что вероятность того, что масочный режим продлится как минимум до сентября и даже дольше – очень высока.

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама