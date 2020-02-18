Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,5

Написанному верить: на скоростном трамвае в Киеве оригинально гасят билеты для проезда (фото)

18 февраля, 19:47

Александр Марущак

Фотография необычного талончика появилась в соцсетях

Киевляне сообщают о неполадках в работе турникетов, через которые проходят пассажиры, на станцию скоростного трамвая "Героев Севастополя". Пассажиры рассказывают, что из-за сбоя в системе турникет не печатает на билетах нужную информацию, которая позволяет пользоваться билетом.

"Что-то случилось с турникетами на "Героев Севастополя". Пассажир пытался пройти через турникет, но он не отпечатал на билете дату и время. Женщина контролер вручную ручкой вписала дату и время прохода на билетике. Это очень крутая технология в свете внедрения единого билета в городском транспорте… Правда, непонятно, как вести себя с контролерами в случае проверки на линии. Они вряд ли поверят пассажиру", – возмущается пассажир Роман.

В коммунальном предприятии "Киевпастранс", куда мы обратились за разъяснениями, на заверили, что на станции "Героев Севастополя" работают все турникеты, кроме одного.

В тренде
Убийство хирурга в центре Киева: подозреваемого задержали в аэропорту Одессы
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

"Неисправен только один турникет, который находится возле контролера. Произошла техническая поломка. Он будет отремонтирован уже завтра утром и пассажиры смогу им пользоваться", – заверили нас в КП "Киевпастранс".

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в столице изменится система работы проездных. Также изменится и их цена.

Напомним, в конце лета на станциях метрополитена произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card. Кроме того, ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев проезд турникеты киевляне талоны скоростной трамвай киевпастранс

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Аэропорт
Аэропорт "Борисполь" занял первое место в мировом рейтингеТранспорт
Казус в метро Киева: музыкантов заставляют платить за себя и за инструменты
Казус в метро Киева: музыкантов заставляют платить за себя и за инструментыТранспорт
"Туалет на колесах": в Киеве водитель и кондуктор справили нужду на автобус (фото)Происшествия
Совсем скоро начнет работать Kyiv Smart Card: для кого она будет наиболее выгодна
Совсем скоро начнет работать Kyiv Smart Card: для кого она будет наиболее выгоднаТранспорт
В Киеве снова подорожает ремонт Шулявского моста
В Киеве снова подорожает ремонт Шулявского мостаТранспорт
В Киеве снова остановились скоростные трамваи: люди идут пешком вдоль дороги (видео)
В Киеве снова остановились скоростные трамваи: люди идут пешком вдоль дороги (видео)Транспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...