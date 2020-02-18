Написанному верить: на скоростном трамвае в Киеве оригинально гасят билеты для проезда (фото)

Киевляне сообщают о неполадках в работе турникетов, через которые проходят пассажиры, на станцию скоростного трамвая "Героев Севастополя". Пассажиры рассказывают, что из-за сбоя в системе турникет не печатает на билетах нужную информацию, которая позволяет пользоваться билетом.

"Что-то случилось с турникетами на "Героев Севастополя". Пассажир пытался пройти через турникет, но он не отпечатал на билете дату и время. Женщина контролер вручную ручкой вписала дату и время прохода на билетике. Это очень крутая технология в свете внедрения единого билета в городском транспорте… Правда, непонятно, как вести себя с контролерами в случае проверки на линии. Они вряд ли поверят пассажиру", – возмущается пассажир Роман.

В коммунальном предприятии "Киевпастранс", куда мы обратились за разъяснениями, на заверили, что на станции "Героев Севастополя" работают все турникеты, кроме одного.

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"Неисправен только один турникет, который находится возле контролера. Произошла техническая поломка. Он будет отремонтирован уже завтра утром и пассажиры смогу им пользоваться", – заверили нас в КП "Киевпастранс".

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в столице изменится система работы проездных. Также изменится и их цена.

Напомним, в конце лета на станциях метрополитена произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card. Кроме того, ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

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