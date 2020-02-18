Написанному верить: на скоростном трамвае в Киеве оригинально гасят билеты для проезда (фото)

Киевляне сообщают о неполадках в работе турникетов, через которые проходят пассажиры, на станцию скоростного трамвая "Героев Севастополя". Пассажиры рассказывают, что из-за сбоя в системе турникет не печатает на билетах нужную информацию, которая позволяет пользоваться билетом.
"Что-то случилось с турникетами на "Героев Севастополя". Пассажир пытался пройти через турникет, но он не отпечатал на билете дату и время. Женщина контролер вручную ручкой вписала дату и время прохода на билетике. Это очень крутая технология в свете внедрения единого билета в городском транспорте… Правда, непонятно, как вести себя с контролерами в случае проверки на линии. Они вряд ли поверят пассажиру", – возмущается пассажир Роман.
В коммунальном предприятии "Киевпастранс", куда мы обратились за разъяснениями, на заверили, что на станции "Героев Севастополя" работают все турникеты, кроме одного.
"Неисправен только один турникет, который находится возле контролера. Произошла техническая поломка. Он будет отремонтирован уже завтра утром и пассажиры смогу им пользоваться", – заверили нас в КП "Киевпастранс".
Ранее сообщалось, что с 1 апреля в столице изменится система работы проездных. Также изменится и их цена.
Напомним, в конце лета на станциях метрополитена произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card. Кроме того, ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк