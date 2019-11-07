Соскучился за женой и не дали кредит: почему осужденные за ложное минирование звонили "102"

За телефонное хулиганство дают до 6 лет, но часто с отсрочкой

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

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На этой неделе в Киеве наблюдалась форменная эпидемия ложных минирований станций столичной подземки. 1 ноября закрыли станции метро "Театральная" и "Крещатик", 5 ноября — "Майдан Незалежности" и "Дворец Спорта", а в четверг, 7 ноября, были не только закрыты на вход и выход "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок", — неизвестный телефонный хулиган "заминировал" еще и столичный вокзал.

По подсчетам правоохранителей, каждый выезд экстренных и оперативных служб по вызову о ложном минировании обходится бюджету в 20-30 тыс. грн. В эту сумму входят расходы на топливо, использование оборудования и оплата труда медиков, взрывотехников и прочих специалистов.

Не нужно думать, что телефонным хулиганам их проделки сходят с рук — почти все, кто сообщал в службу "102" о ложном минировании, были найдены правохранительными органами. И даже получали реальные тюремные сроки.

"Шансов остаться безнаказанными у "минеров" нет"

"Шансов остаться безнаказанными у "минеров" с каждым днем все меньше, — рассказал сайту "Сегодня" руководитель угрозыска одного из облцентров. — Даже если человек купил сим­-карту и мобильный телефон для одного лишь звонка, то наши технологии в большинстве случаев позволяют его вычислить. Определить, в какой точке была куплена сим-­карта, уже очень просто. Как правило, возле некоторых точек продаж есть видеокамеры, мы берем в разработку видеозапись. Другими словами, у нас есть шансы получить оперативно даже фото "минера". Если видеокамер нет, то мы опрашиваем продавцов сим-­карт, составляя фоторобот преступника. Если же человек звонит со своей старой сим­-карты, то задача упрощается в разы".

Март 2018, Одесса, 5 лет. Весной 2018-го перед судом предстали двое одесситов — любителей "телефонных розыгрышей", хотя их деятельность логичнее назвать "телефонным терроризмом". Судите сами: в конце 2017 года мужчина шесть раз сообщал о бомбах в общественных местах, в том числе в супермаркете, на спортплощадке и в интернет-кафе. Наконец-то "шутник" попался. но отделался в итоге испытательным сроком.

"Злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет с трехлетним испытательным сроком", — сообщили 28 марта в пресс-службе облуправления СБУ.

Еще одного одессита приговорили к лишению свободы на два года с испытательным сроком в один год за то, что он, будучи изрядно подшофе, угрожал взорвать аэропорт, если ему не заплатят 4 млн долларов. Наверное, этой суммы не хватало ему для продолжения праздника.

Декабрь 2017, Киев, 4 года. 8 декабря 2017-го в Киеве на четыре года посадили "серийного минера" метро. Как сообщили в ГУ НП в Киеве, в течение недели в апреле 2017 года злоумышленник дважды звонил в полицию и сообщал о заминировании станций столичного метрополитена. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что злоумышленник звонил из таксофона на улице Попудренко. Ранее судимый телефонный хулиган признался, что это не первый его подвиг: в 2016 году он уже "развлекался" тем, что сообщал о подготовке взрыва на станции метро "Героев Днепра".

Январь 2018, Киев, 4 года. В январе 2018-го был приговорен Печерским райсудом столицы к четырем годам лишения свободы псевдоминер спорткомплекса в Киеве. 24-летний житель Черниговской области сообщил о ложном минировании, как это нередко случается у телефонных хулиганов, в состоянии алкогольного опьянения – захотелось развлечься. Впрочем, на суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся.

Декабрь 2018, Киев, 3 года. 5 декабря получил три года тюрьмы киевлянин за сообщение о "минировании" банка.Правда, как одесскому "коллеге", ему тоже повезло с отсрочкой.

"Инцидент произошел в Подольском районе Киева. В полицию позвонил неизвестный, который сообщил о минировании банка. На вызов прибыли профильные службы, которые провели тщательную проверку здания и эвакуировали около 300 человек. В результате обследования опасных предметов и веществ не найдено", – рассказали в полиции.

Как выяснилось, 59-летний мужчина таким образом отомстил банковскому учреждению, в котором ему отказались выдать кредит.

Кстати говоря, это не первый такой случай в Киеве. В январе 2018-го женщина 1985 года рождения тоже "заминировала" банк из-за проблем с выдачей кредитав одном из отделений на улице Героев Днепра.

Февраль 2015, Ивано-Франковск, 2 года. 10 февраля посадили "минера" Ивана-Франковского вокзала. Сам инцидент произошел еще 24 сентября 2014-го года – 26-летний мужчина трижды за ночь звонил в милицию и сообщал, что вокзал заминирован. Как установило досудебное, звонил он с лестничной клетки своего дома.

Февраль 2016, Одесса, 2 года. 17 февраля в Одессе дали два года экс-милиционеру, который заминировал из-за жены избирком, располагавшийся в помещении Одесского национального политехнического университета. Сам инцидент произошел еще в конце октября 2015-го.

Личность "телефонного террориста" сотрудники управления СБУ в Одесской области совместно с полицией установили быстро. Им оказался временно неработающий 40-летний одессит, бывший работник органов внутренних дел. Свои хулиганские мотивы "минер" пояснил тем, что был очень пьян и соскучился за женой. Дело в том, что его жена была членом избирательной комиссии, и чтобы комиссию распустили, а жена быстрее вернулась домой, вот истосковавшийся по женскому теплу мужчина и решил позвонить на спецлинию "102".

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года – наверное, вошли в положение.

Самые курьезные случаи ложного минирования

Большинство "минеров" страдают психическими расстройствами, но среди них попадаются и вменяемые. Причины, которые толкают людей делать ложные сообщения о минированиях, самые разные. Например, в сентябре этого года 56-летний мужчина "заминировал" столичную станцию "Почайна" в отместку за то, что ему отказались продать жетон. И вполне справедливо отказались.

"Мужчина объяснил свой поступок тем, что на кассе метро ему не продали жетон, поскольку у него не хватало денег. Таким способом правонарушитель решил отомстить работникам метрополитена и "заминировал" объект. При этом мужчина находился в состоянии опьянения и наблюдал за действиями представителей экстренных служб, прибывших на вызов о минировании", – сообщили в полиции.

Буквально месяцем ранее, 27 августа, столичные полицейские задержали еще одного такого "народного мстителя" – 30-летнего мужчину, который до того сообщил о минировании Дарницкого железнодорожного вокзала. Правоохранителям он пояснил, что решил "заминировать" вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к железнодорожной кассе.

А в июле 2017 года одессит "заминировал" дом назло жене. По словам полицейских, 19-летний парень поссорился со своей гражданской женой, которая, по его мнению, не заботится об их совместном ребенке.

"Его возмутило то, что женщина ушла на работу и оставила ребенка со своей сестрой", – рассказывали в полиции.

По словам полицейских, молодой человек решил утолить обиду спиртными напитками, а затем позвонил в полицию и заявил о заминировании многоэтажного дома на Николаевской дороге.

Весной того же года 38-летний киевлянин "заминировал" кафе, чтобы отомстить его работникам – накануне его выпроводили из кафе вместе с женой.

Своеобразный рекорд поставил в 2017 году 67-летний киевлянин, состоящий на учете в социотерапии и психоневрологическом диспансере. Только в январе 2017 года пьяный мужчина 16 раз за сутки сообщил о заминировании зданий в Киеве.

"В настоящее время уже установлено, что с октября прошлого года он сделал 106 вызовов в полицию и в 98 случаях "минировал" различные помещения", – рассказал начальник Святошинского управления ГУНП в г. Киеве Владимир Ткаченко.

Самым молодым телефонным хулиганом оказался 11-летний мальчик, который "заминировал" детскую площадку в Соломенском районе в апреле 2016 года.

Наказание "минерам" ужесточили при Януковиче

Отметим, что по всем указанным случаям предусматривается наказание до шести лет лишения свободы. До 2012 года еще можно было отделаться штрафом, но после того, как весной 2012-го по стране прокатился небывалый всплеск ложных минирований, 7 июня тогдашний президент Виктор Янукович подписал закон "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", который предусматривает установление безальтернативного наказания за заведомо неправдивое сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают жизни людей и другими тяжкими последствиями, в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

При этом в Украине еще мягкое наказание за ложные сообщения о бомбах и терактах, а вот за рубежом карают за такие проделки достаточно сурово. Несколько лет тому назад суд в США приговорил к 25 годам тюрьмы подростка-геймера, который неоднократно заявлял в полицию об угрозах в домах своих соперников по компьютерной игре. После того как горе-геймер сообщал в полицию о бомбах, убийствах и якобы находящихся в домах оппонентов заложниках, спецназовцы врывались в дома ничего не подозревающих людей. Развязка наступила после того, как во время одной из таких операций спецназ ранил человека.

Подробности о сентябрьских минированиях в столице смотрите в сюжете:

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