Новая остановка для скоростного экспресса в Киеве: как идет строительство

Рабочие уже заканчивают фундамент будущей платформы

Фото: Евгений Кравцов/Facebook.

На Выдубичах в Киеве полным ходом идет строительство новой станции Бориспольского экспресса. Там уже строят два входа и выхода к будущей платформе. Один из выходов будет подземным и соединит станцию с метро "Выдубичи", а другой — наземный с выходом к самой платформе.

Рабочие уже заканчивают фундамент будущей платформы. После всех работ ее длина составит — 209 метров. В то же время участок строительства очень сложный.

"На месте работ очень много инженерных коммуникаций, поэтому их прокладывают вручную, без применения техники", — поделился проблемами строительства Андрей Кравцов, директор "Укрзализныци".

В ведомстве считают это строительство очень перспективным в связи с тем, что на Выдубичах очень удобная логистика: там есть автостанция, станция метро, железнодорожная платформа, и их можно объединить в единый транспортный хаб.

"Например, если пассажир едет из Обухова, то он может пересесть с автостанции на станцию Бориспольского экспресса и быть в аэропорту уже через 30 минут", — отметил Кравцов.

Станцию откроют уже к концу этого года.

Напомним, что экспресс "Киев — Борисполь" открыли 30 ноября прошлого года, на строительство потратили полгода и 580 млн грн. Подвижной состав состоит из пяти вагонов Pesa польского производства, которые называют рельсовыми автобусами или дизель-поездами. На предприятии подсчитали, что ежедневно новым видом транспорта пользуется в среднем две тысячи человек. За шесть месяцев работы на рельсобусах прокатилось больше 270 тысяч человек, а сам он совершил более 8 тысяч рейсов. Кроме того, с 10 мая в пиковые часы (когда прилетает и улетает много самолетов) три раза в день: утром, днем и вечером начал ходить состав из двух вагонов.

Видео: "Укрзализныця"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Новая остановка для скоростного экспресса в Киеве: как идет строительство". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"