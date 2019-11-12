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Новые правила метро: будут пускать собак-поводырей и выгонять попрошаек

12 ноября, 13:16

В Киевраде утвердили новый документ

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Киеврада на заседании 12 ноября приняла новые правила проезда в столичном метрополитене. Согласно нововведениям, в столичном метро теперь запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, торговать, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах. Кроме того, проведение массовых мероприятий на станциях метро также под запретом, сообщили в городском совете.

Для безопасного передвижения пассажиров с недостатками зрения, разрешается проезд с собакой-поводырем. Животное должно иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена.

По новым правилам, спортивное снаряжение (лыжи, санки, коньки, велосипеды и т.д.) перевозятся исключительно в чехлах. Также надлежащая упаковка нужна для садового инвентаря, саженцев, рыболовных снастей.

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Пассажиры метро обязаны иметь опрятный внешний вид. Вход в подземку будет запрещен частично одетым пассажирам, а также людям без обуви, или в нижнем белье. Также нельзя передвигаться на самокатах, роликовых коньках и скейтбордах.

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Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Отметим, что предыдущие правила столичной подземки были утверждены Киеврадой в 1995 году. В горсовете отмечают, что на сегодняшний день они устарели и не учитывают требований законодательства о городском электрическом транспорте.

Ранее мы выясняли, почему не работают информационные боксы на станции метро "Позняки", которые установили еще в конце июля.

А еще писали о девушке в наушниках, которая устроила танцы прямо в вагоне столичного метро. По мнению очевидцев, таким образом, отбросив комплексы, она решила поднять настроение уставшим киевлянам:

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метро правила Киеврада спортивное снаряжение станции метро

Источник: Сегодня

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