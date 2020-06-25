Новый генплан: в Киеве рассказали, как будут избавляться от пробок

Проект генерального плана Киева, который разрабатывался более 10 лет и был представлен в конце прошлого года, предусматривает строительство в столице многоуровневых транспортных развязок. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Строительство таких развязок, как утверждают в коммунальной организации "Киевгенплан", предлагается в проекте в периферийной части города и на левом берегу, это позволит уменьшить нагрузку от внутреннего транзитного транспорта на уличную сеть в центральной и частично в срединной зоне города.
Так, многоуровневые развязки запланированы на Харьковской площади и на пересечении улицы Бориспольской с Харьковской трассой, на проспекте Романа Шухевича, улицах Братиславской и Оноре де Бальзака, на Дарницкой площади, на ул. Привокзальной, возле станции метро "Черниговская", на проспекте Академика Палладина, Большой Окружной дороге, на площади Валерия Марченко.
Отмечается, что разработчики проекта генплана решили отказаться от строительства развязок в центральной части города. В рамках Малой кольцевой дороги (проспект Валерия Лобановского, улица Елены Телиги и т.д.) предполагается возвести их только на удлинении Железнодорожного шоссе. Исключение составляет развязка на площади Героев Великой Отечественной войны и предмостовая правобережная развязка на Подольском мосту. При этом отметим, что Подольско-Воскресенский мост в столице пока что еще не достроен.
В "Киевгенплане" также подчеркивают, что в проекте генплана "акцентировано внимание на развитии общественного транспорта, в частности скоростного внеуличного".
Напомним, что новый генплан также предусматривает строительство в столице двух новых автовокзалов и трех автотанций. Также запланировано строительство новой дороги с ДВРЗ.
Как писали новости "Сегодня", Киев по пробкам догнал Джакарту и Бангкок, а ослабление карантина привело к транспортному коллапсу. Подробнее смотрите в сюжете:
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