Новый генплан: в Киеве рассказали, как будут избавляться от пробок

Проект генерального плана Киева, который разрабатывался более 10 лет и был представлен в конце прошлого года, предусматривает строительство в столице многоуровневых транспортных развязок. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Строительство таких развязок, как утверждают в коммунальной организации "Киевгенплан", предлагается в проекте в периферийной части города и на левом берегу, это позволит уменьшить нагрузку от внутреннего транзитного транспорта на уличную сеть в центральной и частично в срединной зоне города.

Так, многоуровневые развязки запланированы на Харьковской площади и на пересечении улицы Бориспольской с Харьковской трассой, на проспекте Романа Шухевича, улицах Братиславской и Оноре де Бальзака, на Дарницкой площади, на ул. Привокзальной, возле станции метро "Черниговская", на проспекте Академика Палладина, Большой Окружной дороге, на площади Валерия Марченко.

Фото: Генплан Киева в Facebook

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Отмечается, что разработчики проекта генплана решили отказаться от строительства развязок в центральной части города. В рамках Малой кольцевой дороги (проспект Валерия Лобановского, улица Елены Телиги и т.д.) предполагается возвести их только на удлинении Железнодорожного шоссе. Исключение составляет развязка на площади Героев Великой Отечественной войны и предмостовая правобережная развязка на Подольском мосту. При этом отметим, что Подольско-Воскресенский мост в столице пока что еще не достроен.

В "Киевгенплане" также подчеркивают, что в проекте генплана "акцентировано внимание на развитии общественного транспорта, в частности скоростного внеуличного".

Напомним, что новый генплан также предусматривает строительство в столице двух новых автовокзалов и трех автотанций. Также запланировано строительство новой дороги с ДВРЗ.

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