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Новый год-2020: центр Киева перекрыли до конца января

28 ноября, 14:45

Движение запрещено по Владимирскому проезду - от Малой Житомирской до Михайловской площади

Фото: КП "Центр организации дорожного движения"

Фото: КП "Центр организации дорожного движения"

В Киеве перекрыли проезд по нескольким участкам центральных улиц в связи с подготовкой к празднованию Нового года. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения".

"Движение запрещено по Владимирскому проезду – от Малой Житомирской до Михайловской площади. Также ограничено движение по правой полосе Владимирского проезда в направлении Михайловской площади. Все необходимые дорожные знаки мы уже изменили, поэтому просим водителей обращать на них внимание", – говорится в сообщении.

Ограничение движения в центре города будет действовать до 26 января 2020 года.

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Напомним, главная елка Украины на Софийской площади в Киеве в этом году, возможно, будет живой. Об этом "Сегодня" рассказал куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий. Также на Софийской площади будет построен специальный павильон, его посвятят истории Санта-Клауса, который прибудет в Киев из Европы.

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Традиционно в центре города также появятся новогодние домики, где можно будет купить еду, горячий глинтвейн и сувениры.

Как в прошлом году устанавливали главную елку страны и украшали ее игрушками, смотрите в нашем сюжете:

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транспорт Киев проезд Новый год 2020

Источник: Сегодня

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