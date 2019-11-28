Новый год-2020: центр Киева перекрыли до конца января

Движение запрещено по Владимирскому проезду - от Малой Житомирской до Михайловской площади

Фото: КП "Центр организации дорожного движения"

В Киеве перекрыли проезд по нескольким участкам центральных улиц в связи с подготовкой к празднованию Нового года. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения".

"Движение запрещено по Владимирскому проезду – от Малой Житомирской до Михайловской площади. Также ограничено движение по правой полосе Владимирского проезда в направлении Михайловской площади. Все необходимые дорожные знаки мы уже изменили, поэтому просим водителей обращать на них внимание", – говорится в сообщении.

Ограничение движения в центре города будет действовать до 26 января 2020 года.

Реклама

Напомним, главная елка Украины на Софийской площади в Киеве в этом году, возможно, будет живой. Об этом "Сегодня" рассказал куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий. Также на Софийской площади будет построен специальный павильон, его посвятят истории Санта-Клауса, который прибудет в Киев из Европы.

Традиционно в центре города также появятся новогодние домики, где можно будет купить еду, горячий глинтвейн и сувениры.

Как в прошлом году устанавливали главную елку страны и украшали ее игрушками, смотрите в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама