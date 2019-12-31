Новый год в Киеве: пять станций метро перейдут на особый режим работы

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

В Киеве 31 декабря, 1 и 7 января возможно кратковременное закрытие станции метро "Золотые ворота" на вход, чтобы все желающие могли добраться на елку на Софийской площади. В это время все эскалаторы будут работать на подъем для избежания давки на платформе. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

На станциях "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Незалежности" 31 декабря, 1 и 7 января возможно ограничение на вход, чтобы избежать давки в вестибюлях.

Напомним, в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2019 на 1 января 2020 года, продолжат работу автобусы, троллейбусы и трамваи. Также до 05:00 1 января во режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

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На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет организовано с изменениями:

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троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусы № 16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Ранее сайт "Сегодня" собрал список самых новогодних событий и мест в Киеве, в которых можно зарядиться праздничным настроением.

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