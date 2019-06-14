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Новый Шулявский мост: что сейчас происходит на грандиозной стройке

14 июня, 13:54

На площадке собирают колонны из арматуры и первый металлический пролет

Фото: Мила Князьская-Ханова

На месте снесенного Шулявского путепровода в Киеве продолжается большая стройка. Сейчас здесь начинают делать опоры нового моста, а со стороны завода "Большевик" собирают первый его пролет. Как сообщалось, это будет металлическая конструкция длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

Тем временем, со стороны, где расположен вход на станцию метро "Шулявская", продолжается монтаж каркаса опор. Строители работают как в огромных ямах, так и на верхушках колонн. Конструкции из арматуры позже будут заливать бетоном. Кроме того, на месте старых съездов, которые разобраны лишь частично, виднеются большие горы песка.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, строители работают над тем, чтобы в сентябре завершить монтаж конструкций моста, а к декабрю мост планируют запустить в работу.

Напомним, движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 миллионов гривен, у генподрядчика заверяют, что все работы идут по графику. 


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Тег Киев, мост, стройка, шулявский путепровод, Киев Таймс, шулявский мост

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АВТОР:

Мила Князьская-Ханова

Источник:

Сегодня

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