"Нужны противогазы": киевляне раскритиковали проект велодорожки на Набережном шоссе

Киевляне в социальных сетях раскритиковали проект велодорожки на Набережном шоссе, представленный Департаментом транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

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Так, в Департаменте заявили, что на данный момент специалисты изучают возможность установки пандусов вместо лестницы в подземном переходе в Старонаводницком парке возле спуска с Певческого поля и моста Метро, а также обустройство лифта у подземного пешеходного перехода возле памятника Магдебургского права. По мнению КГГА, это позволит людям с ограниченными возможностями и велосипедистам безбарьерно и комфортно пересекать Набережное шоссе.

В Департаменте напомнили, что протяженность новой велодорожки будет около пяти километров, и она появится в рамках строительства рекреационной зоны вдоль Набережного шоссе. Кроме строительства велодорожки также заявлено обновление сети ливнестоков, установка нового освещения, озеленение.

Также в Департаменте опубликовали фотографии проекта обустройства велодорожки, на которых вдоль Набережного шоссе запланирована установка скамеек.

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Жители столицы раскритиковали предложенные изменения, отметив, что для отдыха на таких скамейках, установленных прямо у оживленной дороги, понадобятся беруши и противогазы. В комментариях к фото проекта киевляне также напомнили о легендарном трамвае №5, который курсировал вдоль Набережной и был закрыт в 2011 году. Местами трамвайные пути вдоль Набережного шоссе до сих пор сохранились.

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Новости "Сегодня" писали, что предложенная вдоль Набережного шоссе веломагистраль соединит мост им. Патона, мост Метро (запланирован веломаршрут Лесная – Центр), Парковый пешеходный мост (выезд на рекреационную зону Труханового острова, а также на веломаршрут Троещина – Центр) и Подол. Проект обойдется в 184 миллиона гривен.

Не так давно на Нивках в Киеве новую велодорожку перегородили воротами.

Кроме того, на велодорожке, которую обустроили на Пушкинской, сначала установили МАФ, а потом стали парковать автомобили.

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