Общественный транспорт в Киеве на Пасху изменит работу (схема)

В ночь на Пасху продлят работу фуникулер и трамваи на Борщаговке и Троещине

Е.Анищенко, "Сегодня".

Во время празднования Пасхи в Киеве изменит работу общественный транспорт, сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

Общественный транспорт и маршрутки, которые проходят возле станций метрополитена 27 апреля будет продлена на один час, а 28 апреля транспорт начнет курсировать на час раньше.

В частности, возле станций метрополитена проходят такие маршруты:

троллейбусные – №№ 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27-А, 28, 30-К, 37, 38, 40, 41, 42- Д, 50;

трамвайные – №№ 1, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 28, 29, 33;

автобусные обычного режима движения – №№ 18, 20, 21, 27-ТР, 33, 33-Т, 37 (с заездом на с/к "Чайка" в направлении ст. м. "Святошин"), 45, 53, 62 , 95, 99, 114, 115;

автобусные маршруты в режиме маршрутного такси – №№ 155, 166, 181, 182, 208, 220, 457, 500, 502, 550.

В ночь с 27 на 28 апреля предусмотрено продление работы:

фуникулера – на один час и начало работы с 5:00 28 апреля;

станций линии скоростного трамвая на жилом массиве Троещина до 2:30 и начало работы станций с 4:00 28 апреля;

станций линии скоростного трамвая на жилом массиве Борщаговка до 2:25 и начало работы станций с 4:15 28 апреля.

Кроме того, временно (27 и 28 апреля) остановка "Улица Ивана Франко" для троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17, 93Н, 94Н и автобусов маршрутов №№ 24, 114, 118 переносится в направлении площади Победы на 50 метров вперед.

Фото: КГГА

Также временно (27 и 28 апреля) на период перекрытия движения автотранспорта на нечетной стороне ул. Оноре де Бальзака на участке от ул. Теодора Драйзера до просп. Генерала Ватутина организуется движение:

автобусов маршрута № 6 от Дарницкой площади до ул. Оноре де Бальзака по собственному маршруту, далее – ул. Радунская до ул. Милославской, в обратном направлении – ул. Радунская – ул. Лисковская – ул. Милославская – ул. Радосинская – ул. Гийома де Боплана (до ул. Митрополита Владимира Сабодана) – ул. Радосинская – ул. Лисковская – ул. Радунская – ул. Теодора Драйзера, дальше по собственному маршруту;

Фото: КГГА

автобусов маршрута № 73 в направлении ст. м "Героев Днепра" – ул. Радунская (от ул. Милославской) – ул. Градинская – ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) – ул. Теодора Драйзера – ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) – ул. Каштановая – просп. Владимира Маяковского – ул. Генерала Ватутина, далее по собственному маршруту.

Фото: КГГА

В случае перекрытия движения транспорта на четной стороне ул. Оноре де Бальзака на участке от ул. Каштановой до ул. Теодора Драйзера организуется движение:

автобусов маршрута № 21 – ст. м. "Почайна" – ул. Степана Бандеры – ул. Генерала Ватутина – ул. Владимира Маяковского – ул. Теодора Драйзера – ул. Оноре де Бальзака;

Фото: КГГА

автобусов маршрута № 73 - от ст. м. "Героев Днепра" до ул. Генерала Ватутина по собственному маршруту, далее ул. Генерала Ватутина – ул. Владимира Маяковского – ул. Теодора Драйзера – ул. Оноре де Бальзака – дальше по собственному маршруту; от ул. Милославской до ул. Оноре де Бальзака по собственному маршруту, далее – ул. Оноре де Бальзака – ул. Драйзера – ул. Маяковского – ул. Генерала Ватутина – дальше по собственному маршруту.

Фото: КГГА

Напомним, что в ночь на Пасху метро будет работать на час дольше, а в воскресенье, 28 апреля, начнет работу на час раньше. Дополнительный час добавится к обычному времени работы каждой станции, которая указана на входе и в зале станций.

Ранее мы писали, что в связи с празднованием Пасхи и Дня труда в Украине ожидаются пять выходных дней подряд: с субботы, 27 апреля, по среду, 1 мая.

Также был обнародован график посещений киевских кладбищ в поминальные дни.

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