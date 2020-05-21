Общественный транспорт в Киеве запустят с 23 мая

Троллейбусы, автобусы, трамваи начнут курсировать в обычном режиме уже с субботы

Наземный общественный транспорт в Киеве запустят в обычном режиме с 23 мая. Об этом сообщил на брифинге 21 мая мэр столицы Виталий Кличко.

"С 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус)", – сказал Кличко.

При этом метро начнет работу с 25 мая.

Реклама

Новости "Сегодня" узнавали, как будут восстанавливать курсирование маршруток и что будет с тарифами на проезд.

В тренде Киев два месяца без метро: очереди на остановках снова растянулись на десятки метров

Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил, что после 22 мая общественный транспорт в столице "сможет перевозить одновременно не более от половины количества пассажиров, на которое он рассчитан". Контролировать соблюдение этих правил должна полиция. Помогать правоохранителям будет Муниципальная охрана.

Также смотрите, как готовят к открытию столичную подземку:

Кроме того, в Киеве с 22 мая по Днепру начнут курсировать прогулочные теплоходы. Теплоходы будут курсировать с 11:00 до 22:00 ежедневно. Стоимость билетов – 200 грн в выходные, 180 грн в будние дни. Для детей до 12 лет скидка 50%, до 6 лет бесплатно.

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама