Общественный транспорт в Киеве запустят с 23 мая

Наземный общественный транспорт в Киеве запустят в обычном режиме с 23 мая. Об этом сообщил на брифинге 21 мая мэр столицы Виталий Кличко.
"С 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус)", – сказал Кличко.
При этом метро начнет работу с 25 мая.
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Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил, что после 22 мая общественный транспорт в столице "сможет перевозить одновременно не более от половины количества пассажиров, на которое он рассчитан". Контролировать соблюдение этих правил должна полиция. Помогать правоохранителям будет Муниципальная охрана.
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Кроме того, в Киеве с 22 мая по Днепру начнут курсировать прогулочные теплоходы. Теплоходы будут курсировать с 11:00 до 22:00 ежедневно. Стоимость билетов – 200 грн в выходные, 180 грн в будние дни. Для детей до 12 лет скидка 50%, до 6 лет бесплатно.
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