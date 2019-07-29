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Одна из станций столичной подземки перешла на электронный билет

Сегодня, 14:22

Александр Марущак

Жетоны на входе на станцию "Теремки" со стороны ТЦ "Магеллан" больше не принимают и не продают

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Одна из станций столичной подземки перешла на электронный билет https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82 Транспорт Жетоны на входе на станцию "Теремки" со стороны ТЦ "Магеллан" больше не принимают и не продают

Сегодня, 29 июля, на станции метро "Теремки", на выходе, где ранее отказались от продажи жетонов, полностью перешли на оплату проезда по е-билету. 

"С сегодняшнего дня на "Теремках", на выходе в сторону ТЦ "Магеллан" полностью перешли на оплату проезда по электронному билету. Теперь там можно купить его, пополнить необходимым количеством поездок на кассе, узнать, как им пользоваться. Турникеты принимают пока все виды проездных. Это один из этапов перехода на е-билет", – рассказали "Сегодня" в пресс-службе Киевского метрополитена.

Там отмечают, что привычные всем жетоны на входе в этой части станции "Теремки" не принимают и не продают.

Напомним, что в КГГА отчитались, что весь наземный транспорт раньше срока оборудован валидаторами, и уже с 31 октября город полностью перейдет на электронный билет. "Сегодня" проверила, как идет внедрение новой системы оплаты проезда на самом деле. Напомним, купить Kyiv Smart Card можно на 10 станциях метро и в Т-киосках по всему городу (цена — 50 грн). Пополнить их и приобрести разовый QR-билет можно в личном кабинете киевлянина.

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Киев метро жетоны

Источник: Сегодня

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